Mysteriomania inicia nueva de la lucha libre en el Caribe

SAN JUAN, Puerto Rico.- La voz de la lucha libre en español, Hugo Savinovich, Edwin Vázquez Ortega, Lucha Libre Online y Wrestling Superstar presentaron MysterioManía: Tributo al Mesías Ricky Banderas, en el Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo, ante una gran afición que llenó el lugar. Cabe destacar que las ganancias del evento son a beneficio de las víctimas del huracán María y pagar gastos médicos del luchador El Cuervo, accidentado en México en un encuentro.

Las festividades comenzaron con el acostumbrado “Meet and Greet”, fotos y firma de autógrafos con los luchadores, solo para aquellos que compraron los boletos para dicha opción.

Más tarde comenzó el evento con un vídeo en las pantallas de la vistosa tarima de entrada sobre las luchas de la noche. La ex anunciadora de WWE, Lillian Garcia (Puertorriqueña) salió para cantar el himno de Puerto Rico. Hugo Savinovich luego junto a Maldo El Poderoso y rindieron un homenaje al legendario árbitro, Tomas Marín “El Martillo” (fallecido la pasada semana) con diez campanazos. Hugo además anunció que estará trabajando como consultor para la IWA y una una empresa nueva que comienza operaciones en marzo del 2019, para la Isla del Encanto.

En el primer encuentro “Rican Blood”: “Cherokee Warrior” Karissa Rivera, Apolo Jr. y Boricua Guerrero sobre “La Abusadora” Black Rose, “El Brazo Bendecido” El Nazareno y “El Controversial” Sr. C, luego de que Black Rose recibiera una patada accidental del Nazareno. Rose luego se molestó con ambos compañeros. “The Precious One” Gilbert ganó la batalla campal del “Monsters Cup” tras eliminar al “Latino Dorado” Joe Bravo. También participaron: “La Nueva Cara” Electro, Faraón Zarux, La Entidad, Legio, Dream Catcher, Vassago y Spectro, Noel Rodríguez, Hellspawn y Monster Pain.

“Thriple Threat Match” por los Campeonatos Mundiales en Parejas de Wrestling Superstar: Los Supernaturals, Gladiator Angel y Hellspawn (Chile) retuvieron ante El Hijo de LA Park / Pantera Ecuatoriana, y “Mr. Sacowea” “The Amazing” Robbie E / Teddie Hart. El Léon Apolo con La Reina Havana venció a Marty “The Moth” Martinez, ex Campeón de Lucha Underground, cuando este persiguió a Havana en las afueras hasta entrar al ring y encontrarse con una súper patada y el Fondo del Abismo por parte de Apolo.

Lucha de Escaleras “Puerto Rico All Stars”, para determinar los primeros contendientes por los Campeonatos Mundiales en Parejas de Wrestling Superstar, Los Aéreos, Sensational Star Roger y “El Dueño del Mundo” Hiram Tua vencieron al “Hombre que Siempre Está de Moda” Ángel Fashion y El Hombre Bestia (c/ Mike Mendoza) en buena lucha llena de buenas movidas y fuertes impactos contra las escaleras.

Mendoza intervino en un punto de la lucha para atrapar el contrato pero fue bajado por Roger, este y Tua más adelante lograron subir y obtener el contrato. Se mostró un mensaje grabado de Ryback disculpándose por no poder estar presente en el show, debido a que tenía que atender una situación personal. Johnny Mundo (John Morrison en WWE) sobre MVP con el Starship Pain.

“El Hombre Dinamita” TNT (Savio Vega) y Shane The Glamour Boy vs “La Artillería Pesada” Thunder & Lightning, manejados por “Su Majestad” El Profe. Buena lucha, rápida y corta que tuvo a la fanaticada envuelta. Termina en descalificación cuando Apolo llega y ataca a T&L, para auxiliar a TNT y Shane. Luego de la lucha Savio, junto a Shane, Apolo y Dennis Rivera hacen el anuncio oficial del retorno de la IWA. Presentan un video promocional, el cual levantó la nostalgia en los presentes, anunciando el Mega Evento Impacto Total El Tour 2019, viernes 11 enero en el Coliseo Raymond Dalmau de Quebradillas, sábado 12 enero en el Coliseo Juan Aubin Cruz de Manatí y el domingo 13 enero en el Coliseo Mario “Quijote” Morales de Guaynabo.

En acción: Shane The Glamour Boy, El Mesías Ricky Banderas, El León Apolo, El Hombre de Goma Slash Venom, El Boricua Savio Vega, La Reina Habana, El Malcriado Miguel Pérez, El Ilegal Chicano, El Sensacional Carlitos, Los Rabiosos Mr. Big y Blitz, La Artilleria Pesada, Thunder & Lightning, La Ley sobre el ring Pelayito Vázquez, Paparazzi, Stefano, Joe Bravo, Bacano y otras Mega Estrellas.

Además se marca el regreso de una de las parejas más populares y dominantes de los años ochenta y noventa, Mark y Chris, los Hermanos Youngblood. Boletos a la venta en PRticket.com y en Music Stop. Dennis Rivera luego envía una invitación a cualquier luchador, sea de WWC, CWA, WWL a que vengan a la IWA. Puro Macho sale y Manny Ferno le dice a Savio que están viejos y él ya los había sacado de carrera. Hubo intercambio de insultos e iban a pelear hasta que Hugo Savinovich llama a la seguridad para que se lleven a Puro Macho.

Hugo Savinovich anuncia que Pagano no pudo llegar debido a que tuvo complicaciones en su vuelo. Su sustituto para la lucha ante “El Luchador más Rudo de México” L.A. Park, será Chicano. Justo antes de comenzar sale “Mr. Hardcore” Rico Suave y dice que si la lucha es “Hardcore”, él tiene que estar. Se convierte en un “three way” en el que L.A. Park gana tras chocar tres tubos de bombillas contra Rico Suave. En el encuentro hasta el árbitro, Fray Paco se llevó castigo del rudazo mexicano, tanto en su espalda, como en su cabeza. Ivelisse Vélez sobre Taya Valkyrie, tras patada a la cabeza mientras Taya estaba boca arriba en el esquinero para retener el campeonato Mundial Femenino de Wrestling Superstar. Mecha Wolf 450 sobre Juventud Guerrera en buena lucha tras el 450 Splash.

En la estelar, “El Mesías” Ricky Banderas (c/ Booker T) vs Penta Cero Miedo (c/ Barrabás). Antes de la lucha, le rindieron un homenaje a Banderas y le entregaron una placa. Banderas le agradeció a los presentes y su familia. Barrabás asistió colocando la pierna de Penta en las sogas durante un intento de planche. Banderas gana la lucha tras aplicarle la Patriota al Cero Miedo.

Luego de la lucha se apagan las luces y presentan un video de Mecha Wolf 450 mostrando un papel con las siglas CWA, las luces prenden con Mecha Wolf en el ring con Banderas, mirándose frente a frente y se anuncia que ya es oficial la lucha Banderas vs Mecha Wolf 450, el 16 de diciembre en el evento, Christmas Showdown de la CWA, terminando así el evento.

