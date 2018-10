Myriam Hernández pide cárcel de por vida por maltrato a la mujer

NUEVA YORK— La artista chilena Myriam Hernández interprete de la popular canción “El Hombre que Yo Amo”, se manifestó en contra de los feminicidios y de los abusos a la mujer que están ocurriendo en América Latina.

Hablando en rueda de prensa, Hernández dijo que deben encerrar para siempre a los hombres que maltratan a las mujeres.

“De verdad es que me da rabia y una importancia. Las mujeres debemos de empoderarnos y no hablar una mal de la otra. Como mujeres no debemos de tratarnos así. Venimos de una mujer. Al que tener algo especial. La mujer es un género distinto en sentido de la sensibilidad. Es un ser delicado”, indicó.

La Baladista de América se presentara este domingo en el Teatro United Palace ubicado en Washington Heights.

La ganadora de un Grammy Latino dijo sentirse con contenta por lo que ha logrado a largo de su carrera, y resalto la unidad familiar como parte de sus éxitos.

Agradecio a todos los medios de comunicación por la cobertura y apoyo a su carrera.

El encuentro con los medios de comunicación fue realizado en Mamajuana Café ubicado en el 247 de Dyckman.

Realizará tres presentaciones por distintas ciudades del noreste de los Estados Unidos, para reencontrarse con su público que la espera por años.

Cerrará su gira con un gran concierto en el Teatro United Palace, donde estará acompañada de su banda musical.

of-am