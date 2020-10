Mujica: Un símbolo de la política se retira

Tras 85 años de vida, José Alberto Mujica Cordano (Pepe), revolucionario uruguayo, ex presidente de su país, y senador vitalicio de la República; anunció su retiro de la actividad política.

Pepe justificó “Hay un tiempo para llegar y un tiempo para irse en la vida”. “Me está echando la pandemia. Ser senador significa hablar con gente y andar para todos los lados. El partido no se juega en los despachos y estoy amenazado por todos lados, por doble circunstancia: por vejez y por enfermedad inmunológica crónica”.

“He pasado de todo en la vida, por ejemplo, estar seis meses atado con alambre y con las manos en la espalda. Pero no le tengo odio a nadie”. Soy pasional, pero, una dura lección aprendí que “el odio termina estupidizando porque nos hace perder objetividad frente a las cosas”. El odio nos destruye, afirmó.

Y, a los jóvenes del mundo transmitió su filosofía de vida “Triunfar en la vida no es ganar, es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae”, al despedirse del Senado de Uruguay. Al respecto, Mandela dijo: “La mayor gloria no es no caer nunca, sino levantarse siempre”.

Pepe Mujica con una trayectoria similar al político paradigmático Nelson Mandela. Este líder de “La Lanza de la Nación”, brazo armado del Congreso Nacional Africano de Sudáfrica, al comienzo de su carrera política.

Mandela fue apresado, condenado a cadena perpetua, duró 27 años en prisión y, tras su libertad, venció la segregación racial. En las primeras elecciones democrática ganó la presidencia de su país. Completó un mandato por la reconciliación y se retiró dejando el liderazgo a los más jóvenes del partido.

Mientras, Mujica, como guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros), fusil en manos inició su larga lucha por la democracia para su país.

También, apresado, permaneció en solitario confinamiento 12 años, durante la dictadura militar.

Mujica, el lunes 6 de septiembre de 1971, a las 5 de la mañana, encabezó la fuga de presos políticos más grande, mediante la Operación “El Abuso”. 106 guerrilleros Tupamaros escaparon del Penal de Punta Carretas, en Montevideo.

Amnistiado en 1985 acompañó el regreso de Uruguay a la democracia.

Al ámbito político, a través del Frente Amplio, transfirió su lucha y, en marzo del 2010 se invistió como el presidente de la República Oriental del Uruguay.

Durante su gobierno redujo a la mitad la pobreza del país, y el desempleo alcanzó los más bajos índices conocidos; Uruguay se transformó en el país latinoamericano más avanzado socialmente.

Mi conclusión: Pepe Mujica, su pensamiento y figura al convertirse en una autoridad ética de la política alcanzó el reconocimiento internacional. Es su legado como símbolo de la izquierda. 23 de octubre de 2020.

JPM