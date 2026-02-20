Muerte de Lilis y algunas de sus particularidades

Sobre la trágica muerte del general Ulises Heureaux, aquel 26 de julio de 1899 en la salida de un importante establecimiento comercial de la comunidad de Moca, se registran observaciones curiosas dignas de no ser arropadas por el manto del olvido.

Anotaciones relevantes sobre ese particular se exponen en el volumen 7 de las valiosas Obras Completas de José Gabriel García, quien a consideración de algunos estudiosos ha de ser calificado como El Padre de la Historiografía Dominicana, publicadas por el Archivo General de la Nación y el Banco de Reservas en el 2018.

Resalta el acucioso y fecundo investigador que el llamado Pacificador de la República, luego de ser alcanzado por las mortíferas balas disparadas por desleales allegados al renombrado gobernante, “…no cayó de bruces” y “…se apoyó hasta el célebre árbol de guázuma”.

Asimismo, expone que conforme a una crónica valiosa publicada por J. R. Morel Castro en el periódico La Información, de Santiago, edición correspondiente al 14 de noviembre 1951, Lilis, como popularmente era denominado el militar y político en referencia, “…se apoyó de espaldas rodándose lentamente hasta quedar sentado y agonizando se extendió boca arriba, soltó el revólver, expiró y dejó abierta la más interesante interrogación sobre los grandes acontecimientos de la vida con todas sus vicisitudes y mutaciones”.

El cadáver de Lilís llega a Santiago…

Una vez trasladado el cuerpo inerte del general Heureaux al Primer Santiago de América, fue intervenido por el doctor Buenaventura Báez Lavastida, a fin de preservar el aspecto físico de la víctima antes de ser expuesto al público que hiciera presencia en las honras fúnebres.

En torno a aquella vivencia el mencionado profesional de la salud puntualiza que “El cadáver del presidente llegó aquí a las seis de la mañana, inmediatamente se me llamó para ver si podía procederse al embalsamamiento, pero este tenía a esa fecha sus inconvenientes y sólo pude, en compañía de los demás médicos, proceder a una inyección que permitiera conservar el cadáver hasta ayer en la tarde, en que se verificó su entierro, quedando enterrado en la Iglesia Mayor cerca de del Altar Mayor”.

Conforme a lo expuesto por el doctor Báez Lavastida el acribillado mandatario tenía cinco balazos en el pecho, uno sobre la cadera izquierda que le hirió el brazo izquierdo, y uno en la nuca, que era un simple rascuño.

Un hecho que poco impresionó

Sobre la reacción que generó el crimen, en otra epístola del mismo galeno, analizada por el prestigioso historiador José Gabriel García, se destaca, contrario a lo que pudo haber sido la creencia de muchos en torno a un hecho de esa naturaleza en el país que “En Moca, la noticia de la muerte de Lilís circuló sin causar gran impresión”.

De igual modo, en el documento referido, el facultativo aludido subraya que, una vez trasladado el occiso a Santiago de los Caballeros: “…su presencia no causó tampoco una gran impresión -su capilla ardiente con el sombrero puesto y el tabaco en la boca; faltó el respeto y majestad que correspondía a un cadáver y más si es el del Jefe del Estado “

Asistencia al sepelio

Sobre las honras fúnebres el doctor Buenaventura Báez Lavastida, en la correspondencia antes citada, afirma que “Su sepelio fue humilde, escaso, fueron a él como 40 personas importantes, lo demás era pueblo y escaso también. Lilís merecía otro ceremonial; hay que ser justiciero”.

Ya al cierre de estos apuntes, quizás sea apreciable, tal como lo hiciera el persistente investigador José Gabriel García, reproducir, a manera de detalle, una nota de un periódico de la época, en la Ciudad Corazón, donde entre otras cosas se enfatiza que “El ataúd donde fue sepultado el presidente era de hierro galvanizado esmaltado de negro con adornos del mismo metal. Pertenecía a don Jacinto Ramírez, quien lo hizo construir hace algún tiempo para la inhumación de su cadáver”.

Oh la vida, cuántas sorpresas y realidades..!!

