Mueren dos policías en Haití por la explosión dron kamikaze

PUERTO PRINCIPE 20 Ago. – Dos miembros de la Policía haitiana han fallecido y otros dos han sufrido heridas graves cuando un dron kamikaze cargado por explosivos ha detonado por «accidente» en el interior de una base de las fuerzas especiales, según han informado este miércoles el Gobierno.

La explosión ha tenido lugar en una base de la zona de Kenscoff, a las afuera de Puerto Príncipe. Según la oficina del primer ministro, Alix Didier Fils-Aime, el dron estaba siendo «transportado por habitantes en un gesto de buena fe» cuando estalló por causas que no se especifican en la nota oficial.

El Gobierno haitiano ha incorporado este tipo de drones a la lucha contra las bandas en el país caribeño, pese a que su uso genera dudas. El experto de la ONU en Derechos Humanos para Haití, William O’Neill, ha reconocido que es fruto de la «desesperación», ya que muchos líderes pandilleros «están atrincherados en zonas muy protegidas y vigiladas».

Por tanto, «es físicamente muy difícil» llegar a ellos, pero O’Neill ha advertido en una reciente entrevista con el centro de noticias de Naciones Unidas que, al no existir un conflicto armado como tal, el uso de la fuerza letal debe circunscribirse a «circunstancias muy limitadas», por ejemplo que exista una amenaza inmediata.

of-am