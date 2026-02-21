Muere Willie Colón, músico e intérprete de íconos de la salsa
San Juan, (EFE).- Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de íconos de la salsa como ‘Idilio’ y ‘Gitana’ y quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades, falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.
«Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre», rezó un comunicado de sus familiares.
«Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo», agregó el documento emitido por los allegados de William Anthony Colón Román, nombre de pila del cantante de ‘El gran varón’, nacido el 28 de abril de 1950 en el barrio del Bronx de Nueva York.
El gran legado de Willie Colón a la salsa
El también poeta, arreglista, productor y director musical, comenzó su carrera musical a los 16 años cuando grabó en 1967 el álbum ‘El Malo’ junto a Héctor Lavoe, formando uno de los dúos más influyentes de la salsa bajo el sello Fania.
Excelente artista!!!
Te seguiremos escuchando a través del tiempo, porque eres uno de los grandes entre los grandes.
Paz para su alma…🙏