Muere Willie Colón, músico e intérprete de íconos de la salsa

imagen
Willie Colón

San Juan, (EFE).- Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de íconos de la salsa como ‘Idilio’ y ‘Gitana’ y quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades, falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.

«Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre», rezó un comunicado de sus familiares.

«Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo», agregó el documento emitido por los allegados de William Anthony Colón Román, nombre de pila del cantante de ‘El gran varón’, nacido el 28 de abril de 1950 en el barrio del Bronx de Nueva York.

El gran legado de Willie Colón a la salsa

Muere Willie Colón, emblemático músico e intérprete de íconos de la salsa como 'Idilio'
Fotografía de archivo del músico Willie Colón, ícono de la salsa, durante una presentación musical. EFE/Ulises Ruiz Basurto

El también poeta, arreglista, productor y director musical, comenzó su carrera musical a los 16 años cuando grabó en 1967 el álbum ‘El Malo’ junto a Héctor Lavoe, formando uno de los dúos más influyentes de la salsa bajo el sello Fania.

Colón catapultó junto a Lavoe éxitos como ‘Calle Luna, Calle Sol’, ‘Che Che Colé’ y ‘El día de mi suerte’, convirtiéndose en una figura clave de la salsa de los años 70.
Tras conocerse la noticia, la reacción de los admiradores de Colón, exintegrante de las legendarias Estrellas de Fania, y de los amantes de la salsa no se hizo esperar, con mensajes de apoyo y condolencias a la familia.
Colón se consolidó como uno de los artistas más relevantes del género musical de la salsa más de 32 álbumes grabados, nueve Discos de Oro y cinco de Platino y la venta de más de ocho millones de discos en el mundo.
Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
9 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios
Tuberculo
Tuberculo
59 minutos hace

En la sala de un hospital murioooo willieeeeee , willieeee

0
0
Responder
WILLIAM
WILLIAM
2 minutos hace
Responder a  Tuberculo

¡EN NY… OH IRONIAS DE LA VIDA!

0
0
Responder
Smarty Bev
Smarty Bev
1 hora hace

Bien penoso 😔😔😔

0
0
Responder
Patricia
Patricia
1 hora hace

Start making cash right now… Get more time with your family by doing jobs that only require for you to have a computer and an internet access and you can have that at your home. Start bringing up to $2700-$5700+Dollar per week . I’ve started this job and I’ve never been happier and now I am sharing it with you, so you can try it too. You can check it out here…

Here is I started_______ 𝐖­𝐰­𝐰­.­𝐅­𝐢­𝐧­𝐝­𝐉­𝐨­𝐛­𝐬­𝟏­.­𝐒­𝐢­𝐭­𝐞

0
0
Responder
ENIGMA
ENIGMA
1 hora hace

YO QUIERO SABER CUAL ES EL SER HUMANO NACIDO QUE NO SE MUERA. POR MAS FAMA, POR MAS DINERO, POR MAS PODER ECONOMICO, POLITICO, INLECTUAL, CIENTIFICO ETC ETC ETC……TODOS POR MAS QUE HAYAMOS HECHO O CONSTRUIDO…NOS MORIREMOS Y LOS ****S SE ENCARGARAN DEL RESTO A MENOS QUE INCINEREN A QUIEN SE MUERA……Y SOBRETODO APESTA IGUAL QUE CUALQUIER OTRO.

0
0
Responder
ENIGMA
ENIGMA
1 hora hace
Responder a  ENIGMA

****ME CENSURARON LA PALABRA G U SA NO S…..TAL PARECE QUE LES ALUDE ESE NOMBRE.****

0
0
Responder
Federico C
Federico C
55 minutos hace
Responder a  ENIGMA

Sin embargo, los multimillonarios comerciantes, empresarios, y políticos NO piensan así. Solo piensan en acumular MAS MILES DE MILLONES.

0
0
Responder
Ynot
Ynot
9 minutos hace
Responder a  ENIGMA

Mas estupidos no puede ser.

0
0
Responder
Macondo
Macondo
1 hora hace

Excelente artista!!!
Te seguiremos escuchando a través del tiempo, porque eres uno de los grandes entre los grandes.
Paz para su alma…🙏

0
0
Responder