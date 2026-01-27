Muere Rafael Pineda, afamadolocutor de noticias TV hispana

Rafael Pineda

NUEVA YORK.- Murió este domingo a los 88 años de edad el periodista Rafael Pineda, quien durante largo tiempo laboró como presentador de noticias de la televisión hispana de esta ciudad.

Su deceso se produjo la noche del domingo en Florida, donde residía, confirmó la cadena Univisión.

Nacido en Cuba, emigró a Estados Unidos antes de cumplir los 20 años, según la cadena.

Inició su carrera periodística en 1968 y se incorporó a WXTV, hoy N+ Univisión Nueva York, en 1972, donde permaneció por más de cuatro décadas frente al noticiero.

Pineda se convirtió en el presentador de noticias con más años de servicio en la televisión de Nueva York antes de retirarse en 2013.

En el año 2000, se convirtió en el primer latino en ser incorporado al Círculo de Plata de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión. Posteriormente fue incluido en el Salón de la Fama de la Asociación de Radiodifusores del Estado de Nueva York, informó la cadena.

La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de homenajes por parte de periodistas y figuras de los medios latinos en toda el área triestatal, muchos de los cuales destacaron a Pineda como mentor, modelo a seguir y una presencia constante en las noticias en español para generaciones de televidentes.