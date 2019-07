FRANCIA: Muere el tetrapléjico francés símbolo del debate sobre la eutanasia

PARIS.- Vince Lambert, un símbolo francés del debate en torno a la muerte digna en el país, ha fallecido este jueves a los 42 años. Lambert ha muerto nueve días después de que el equipo médico del hospital de Reims iniciase el protocolo para retirarle la alimentación y la hidratación artificiales tras casi 11 años en estado vegetativo.

Su sobrino, François Lambert hablaba a los medios aliviado tras una decisión que llega después de años de batalla judicial: «Era lo que habíamos estado esperando, habíamos estado preparados durante años. Ahora llega un poco el sentido común a todo esto, vuelve un poco de racionalidad. Vincent estaba en estado vegetativo, no hubiera querido vivir así. Por respeto a él, era necesario dejar de mantenerlo en este estado, ahora ya no está y pudo salir en las mejores condiciones posibles de esta situación, pero pudo salir, y ahora espero que esté en paz».

Su caso se había convertido en Francia en símbolo del debate sobre la eutanasia y mantenía enfrentada a su propia familia: sus padres, fervientes católicos, han luchado por que se mantuviera su tratamiento, y su mujer y tutora legal, Rachel Lambert, era contraria al ensañamiento terapéutico.

“Es una despedida, pero no es una tragedia… Quiero decir, el propósito no era la muerte de Vincent o detener el tratamiento de Vincent. Tampoco todas estas peleas, todos estos años judiciales, o la tutela. Han presenado el conflicto familiar como un problema que sería reparado por la tutela… no se trataba de que en la familia todos nos lleváramos bien, sino de respetar a Vincent”, explicaba el sobrino.

No obstante, tras años de batalla judicial ante la ausencia de testamento vital que reflejara su voluntad, los padres, Viviane y Pierre, habían aceptado este lunes su muerte como algo inevitable y anunciaron que no iban a presentar nuevos recursos.