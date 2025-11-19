Muere coronel de la Policía tras un incendio en destacamento

Lucilo Francisco Vargas

Santo Domingo, 19 nov.- El coronel Lucilo Francisco Vargas, comandante de la dotación de la Policía Nacional en la provincia dominicana Santiago Rodríguez, falleció hoy tras sufrir quemaduras durante un incendio ocurrido en el cuartel esta madrugada.

La Dirección General de la Policía Nacional, encabezada por su director general, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, lamentó el deceso del alto oficial, quien presentaba quemaduras de tercer grado en el 98 por ciento de su cuerpo.

Guzmán Peralta expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de armas de Francisco Vargas y destacó su entrega, vocación de servicio y trayectoria ejemplar de más de 38 años de servicio ininterrumpido en la institución.

Su muerte fue confirmada mientras recibía atenciones en la Unidad de Quemados del Hospital Luis Eduardo Aybar, en esta capital.

El incendio, cuyas causas aún se investigan, afectó de manera considerable las instalaciones del cuartel policial del municipio de Sabaneta, en la región noroeste del país.

La Policía señaló en un comunicado que las autoridades trabajan para determinar el origen del fuego y aseguró que el informe oficial será dado a conocer tan pronto concluya el proceso investigativo.

Listín Diario publicó que, aunque se desconocen las causas del siniestro, Rudy Tejada, comandante de los bomberos, afirmó que el incendio inició en el depósito de combustible del destacamento.

