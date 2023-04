Muere en México a los 81 años el actor dominicano Andrés García

Andrés García murió este martes en Acapulco, México.

MEXICO.- El actor dominicano Andrés García falleció este martes a los 81 años en Acapulco, luego de permanecer varias semanas convaleciente, informaron familiares.

La información también fue publicada en múltiples medios mexicanos. En los últimos meses, la salud del también “youtuber” se había complicado y su esposa Margarita Portillo pidió oraciones por su delicado estado.

A mediados del 2022, el galán de telenovelas como “El cuerpo del deseo” y “El pantera” confirmó que padecía cirrosis, enfermedad que él mismo atribuyó a “excesos del pasado”.

“No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis, pero no para ahí, es una cosa terrible. No sé si por la cirrosis he perdido la memoria inmediata y he perdido el oído, casi no oigo”, dijo en una ocasión a través de su popular canal de YouTube.

Además de Portillo, durante su proceso de enfermedad, el actor estuvo acompañado de amigos como la intérprete mexicana Anahí, quien le envió un especialista para que lo atendiera.

“A Andrés lo amo, lo adoro, hablamos ayer por FaceTime, estoy próxima a ir a verlo, nada más que tengo que ir a un tema médico, por eso estoy viajando, y lo amo y lo adoro, él sabe que cuenta conmigo hasta el último de mis días”, explicó la cantante en referencia a uno de los últimos encuentros con García.

Precisamente, la integrante de la agrupación RBD, fue de las primeras en reaccionar ante el deseo de su amigo.

“No encuentro las palabras… Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Sé que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón, mi adorado Andrés”, expresó.