Motores de la economía dominicana (OPINION)

Sin lugar a equívocos la economía dominicana va viento en popa conforme los resultados económicos y financieros de los últimos años, a pesar de que el pasado año 2025 el Producto Interno Bruto (PIB) terminó en 2.5%, impactado por la incertidumbre global. No obstante el país mantiene una expectativa de expansión para los próximos años.

El Banco Mundial estima que la economía de la República Dominicana será la segunda que más crecerá en el año 2026. En América Latina y el Caribe sólo la superará Guyana, debido al petróleo. El Banco Mundial proyecta el PIB del país en 4.5% para este año.

No obstante a ello, surgen como es costumbre, voces agoreras que a sabiendas de que los números y estadísticas son reales sobre el comportamiento de la situación financiera y económica del país, se niegan aceptarla, pues el asunto es oponerse por oponerse a los logros o éxitos alcanzados por las presentes autoridades gubernamentales.

La envidia no tiene límite, y como se dice que el envidioso no desea alcanzar lo que una persona tiene, sino que no lo logre o que el envidiado no alcance sus metas.

Hoy la República Dominicana exhibe un comportamiento excelente, ante las demás naciones del continente Americano o de la región, en términos económicos y financieros.

Turismo

Los resultados del crecimiento por encima del resto de las naciones de la región, han sido sorprendentes, ya que han aumentado la inversión extranjera directa, las remesas enviadas por los dominicanos residentes en el extranjero, las exportaciones, especialmente de zonas francas, la reserva internacional bruta y por supuesto el turismo en ingresos de divisas y visitantes.

Este último sector, ha tenido un gran repunte, pues a pesar de que tuvo una leve disminución de visitantes en los dos últimos meses del año 2025, debido al aumento de los precios de los pasajes y el combustible, este sector económico, tuvo una brillantez relevante en el mes de enero 2026 en la Feria Internacional Turística (Fitur) que cada año se celebra en España.

Fueron unos días del 21 al 25 de enero 2026 maravillosos, pues el país produjo la más impresionante demostración de cuánto ha crecido el turismo en los últimos cinco años del gobierno presidido por el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, mandatario que le ha imprimido pasión, entusiasmo, amor, compromiso y todo el apoyo financiero para que esta industria, conocida anteriormente como sin chimenea, alcance las cifras en número de visitantes e ingresos de divisas, no vista en años anteriores a los gobiernos del presidente Abinader.

Es tal el desarrollo que ha experimentado el sector turismo, que él mismo cerró el año pasado 2025 con más de 11.7 millones de visitantes y unos US$11,200 millones de ingresos de divisas.

Este pujante sector de la economía dominicana, aportó al erario unos RD$15,357.2 millones en impuestos de enero a noviembre del año 2025, para un crecimiento de 3.4% en divisas ingresadas durante dicho año, las cuales ascendieron a US$11,200 millones.

Durante la celebración de Fitur, se negociaron inversiones a favor de dicho sector por US$13,370 millones o promesas de inversión por RD$855,600 millones, distribuidas entre los bancos: Reservas, BHD y Popular, inversiones que representarán unas 10,000 nuevas habitaciones, permitiendo recibir unos 500,000 turistas más.

En esta importante feria, el ministro de la cartera de turismo, David Collado, destacó que el turismo de la República Dominicana no solo es playa, sol y arena, sino también turismo de salud, deportivo, gastronómico, ecoturismo o turismo de naturaleza, conservación de los recursos naturales y turismo cultural.

Durante la intervención del ministro de turismo dominicano en dicha feria, éste demostró que la República Dominicana es el paraíso, el alma del Caribe, que transforma a quien la visita.

Mostró también los nuevos polos turísticos del país: Miches, Pedernales y los demás polos que actualmente están en producción como: Punta Cana, Samaná, la Romana-Bayahibe, incluso Casa de Campo y Altos de Chavón.

Se refirió a los grandes eventos que se celebran y los que se celebran en el país como: El Festival Presidente, los XXV juegos Centroamericanos y del Caribe, como también filmaciones de películas.

La edición 46 de Fitur, celebrada del 21 al 25 de enero 2026, tuvo 9 pabellones, 10,000 empresas representantes de 161 países y 967 expositores titulares.

En el mismo seno de la celebración y ante más de 700 agentes de viajes y turoperadores se informó que este mismo año 2026 se abrirán cinco nuevos hoteles en Miches, con una inversión superior a los US$1,000 millones.

Otro gran logro del sector turismo dominicano en Fitur, fue cerrar acuerdos con líneas áreas para mejorar la conectividad con el país.

Definitivamente, el país tuvo una gran participación en Fitur, fue un gran logro al mostrar que la República Dominicana es un gran paraíso terrenal.

De ahí que el slogan usado para promocionar el país tiene mucho sentido, el cual reza: la República Dominicana lo tiene todo y la frase atribuida a Cristo Colon: La tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto

De ahí como el turismo dominicano se ha constituido en uno de los importantes motores de la economía dominicana.

