Moreno, Leonel, Masalles y Netanyahu (OPINION)

EL AUTOR es escritor y político. Reside en Nueva York.

Guillermo Moreno: lo mejor al Congreso de la República.

El PRM ha dado un gran paso para sustentar la democracia en nuestro país con la escogencia de Guillermo Moreno como su candidato a senador por el Distrito Nacional.

Con su erudición, trayectoria de vida y accionar en la política, sin lugar a dudas Guillermo marcará un antes y un después en ese organismo contra los que tienen en su haber ser dueños de banca y lavadores y apadrinados por narcotraficantes y empresarios corruptos.

Guillermo Moreno es un as, que vale en oro lo que pesa. A todos los que nos duele la patria, y que queremos adecentar el Congreso Nacional, debemos votar por Guillermo Moreno.

Leonel Fernández: debe refutar las acusaciones de corrupto que pesan en su contra

1 – Sobre este tres veces presidente, recae la acusación pública de ser el presidente más corrupto que hemos tenido en la RD e incluso en nuestra América Hispana. Por donde quiera va, a todo pulmón le vocean ladrón y se le acusa de entreguista y traidor a la patria por lo arrodillado que fue ante potencias extranjeras y por haber permitido que el país se llenara de haitianos con su política de fronteras abiertas.

2 – La revista Forbes sitúa el patrimonio de Leonel en 85 millones de dólares (casi 5 mil millones de pesos), aunque el periodista Miguel Guerrero estipula que son más de 100 millones de dólares. La fuente de esta riqueza -según sus acusadores – tiene su origen en los sobornos recibidos por dar nuestro oro 97 a 3 a la Barrick Gold, por permitir el peaje sombra de la carretera Santo Domingo-Samaná, por la concesión de otros contratos lesivos al interés nacional, por el hurto de los millones de la Sun Land, por regalar San Souci a los Vicini, por recibir dinero derivadas de compra y contrataciones amañadas con sobrevaluaciones, como fue el caso de la compra de los tucanos, la compra de los vagones del Metro y varias plantas eléctricas, amén del dinero recibido por la sobrevaloración de todas las obras del Estado construidas en su gobierno. También se afirma, que parte de la riqueza de Leonel proviene de dinero entregado a él por los beneficiarios de las privatizaciones. Dicho sea de paso, Leonel, jamás ha explicado el paradero de los 700 millones que resultaron de aquellas operaciones privatizadoras.

3- También se acusa a Leonel de recibir dinero de los narcotraficantes para permitir una especie de «laissez faire, laissez passer» (dejen hacer, dejen pasar), como fue el caso de Quirino, y de Arturo del Tiempo Marqués con los cuales fue muy evidente los lazos de Leonel con estos reconocidos narcotraficantes. Y se dice, que hasta sus ministros le entregaban una parte de los que conseguían, y que los cónsules acreditados en los diferentes países, tenían que pagarle una cuota a Leonel para mantenerlos en sus puestos. Y de las aportaciones a la riqueza de Leonel de sus megatestaferros como Félix Bautista, Diandino Peña y Víctor Diaz Rúa, ni hablar.

4 – Todas estas acusaciones, Leonel jamás las ha respondido, ni impugnado; para mí, una manera errática de defender su honor y su presente candidatura por cuarta vez a la presidencia de la República, pues quien calla, otorga. De los defensores de Leonel, unos dicen que robó, pero que hizo. Otros tachan estas imputaciones de calumnias, o que las hacen sus opositores por envidia y buscando una narrativa para destruirlo.

5 – La cuestión es, que la acusación referida contra Leonel existe y cada día pica y se extiende, y obra contra su honra y su presente aspiración presidencial, por lo que él, en aras de rescatar su buen nombre y fortalecer su candidatura, debería salirle al frente a estas imputaciones, para de ser posible, destruirla con su verdad. Entonces, de salir victorioso, sería su derecho someter a sus acusadores a la justicia por difamación e injuria y reclamar indemnización por daños y perjuicios. En este momento en que aspira a gobernar por cuarta vez a nuestro país, es a Leonel a quien más le conviene limpiar su nombre de tantas supuestas infamias.

6 – En lo jurídico, sólo quien no está seguro de su verdad, reniega de acudir a los tribunales a reclamar justicia, y se inclina por callar o por arreglos conciliatorios de aposento. Cuentas claras y la verdad, son las mejores armas para combatir al enemigo.



Víctor Masalles: autor intelectual de la muerte de Esperancita

1 – Escribo sobre este ex obispo, porque enfrenté su batalla en contra de la despenalización del aborto por las tres causales (1- peligro para la vida de la mujer. 2-Inviabilidad fetal de carácter letal. 3-Embarazo por violación sexual o incesto)

2 – Para mí Víctor Masalles fue uno de los autores intelectuales de la muerte de Rosaura Almonte Hernández (Esperancita) la adolescente de 16 años que el 17 de agosto de 2012 murió porque comulgantes de conceptos anticientíficos como él, impidieron aplicarle el protocolo médico de lugar para salvarle la vida a esta jovencita. En consecuencia, para mí, Víctor Masalles es un criminal por comisión u omisión.

3 – Debo señalar aquí, que categóricamente no estoy al favor del aborto que se hace sin causa científicamente justificada. Para mí, un aborto practicado fuera de las tres causales es un crimen infame. Pero también, es un crimen infame, dejar que una mujer fallezca, porque no se le pueda interrumpir el embarazo que indefectiblemente le causará la muerte, porque una iglesia dirigida por dinosaurios como Víctor Masalles se oponga a lo que diga la ciencia pretextando conceptos que nada tienen que ver con lo científico.

4 – Víctor Masalles, ex obispo de Baní, un erudito: Teólogo, economista, políglota (español, catalán, inglés, francés, italiano, latín y griego). Que pena que este hombre haya estudiado tanto para en pleno siglo XXI terminar en lo religioso siendo un Tomás de Torquemada, o un brujo o chamán supersticioso del inframundo. Esperamos que su nuevo lugar de residencia no sea en un país del llamado Tercer Mundo, para que él no tenga la posibilidad de imponer su religiosidad de muerte para las mujeres pobres, y teorías económicas de atraso para los pueblos.

Benjamín Netanyahu, uno de la generación de víboras

Quien haya tenido duda de que hay una generación de víboras, la que Jesús estigmatizó diciendo: “Vosotros sois hijos del diablo porque sus obras hacéis”; o quien sea un escéptico de la teoría de la reencarnación, ya podrá evidenciar ambos fenómenos, al ver en Benjamín Netanyahu la reencarnación de Herodes o Hitler. Quien asesina niños a mansalva, no es más que un hijo del diablo. Jesús apenas acaba de nacer, y otros niños en pleno desarrollo, por orden de este infame, ya han matado a miles de ellos. Con estas acciones de los judíos sionistas, se ha desenmascarado el engaño de que ellos sean “el pueblo elegido de Dios”. ¡Humanidad!, tengamos presente, que para terminar con esta aberración, no basta rezar…

El que tenga oídos, que oiga…

jpm-am