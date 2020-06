Moreno deplora debate partidos sea cuál tiene más vínculos con narcos

SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial del partido Alianza País (AlPaís), Guillermo Moreno, calificó de “una vergüenza” que el debate en los partidos tradicionales sea cuál tiene más vínculos con el narcotráfico.

“Lo más grave es que esas actividades ilícitas supuestamente operan con el apoyo de los organismos estatales”, declaró.

Reveló que “el narcotráfico ha permeado la política, la institucionalidad en el Congreso, la Justicia, la Policía, en estamentos militares”.

“A eso hay que ponerle fin, y eso solo puede hacerlo un partido y un gobernante que tenga las manos limpias, que tenga el carácter y la determinación para enfrentarlo”, subrayó.

De otro lado, acusó a la Junta Central Electoral (JCE) de parcialidad en favor del oficialista Partido de la Lieberación Dominicana (PLD) y de falta de carácter para aplicar la Ley. “Lo ha venido demostrando, que es permisiva con el partido oficial”, expresó.

“Este caso de la candidata vicepresidencial (Margarita Cedeño), que es simplemente uno, que uno lo menciona porque es el más simbólico, desde el principio, cuando fue electa, lo que correspondía era que renunciara, debido a que maneja fondos públicos y esa función que ella realiza no le deviene de su condición de vicepresidenta, sino de un decreto el Poder Ejecutivo. Pero quien debió exigirlo desde que fue nombrada fue el órgano electoral. ese es solo un ejemplo de decenas de casos que ocurren. Mencionamos el de la vicepresidenta porque es el más simbólico”, subrayó.

Igualmente, denunció que el día de las votaciones se genera un trastrueque de votos en los colegios electorales porque “se ha impuesto como una regla que donde un partido no tiene delegados los demás se distribuyen los votos del que no tiene delegados, a pesar de que en ese colegio hay funcionarios que supuestamente deben garantizar la expresión de la voluntad ciudadana”.

“Hemos participado en recintos donde hay seis colegios, y por alguna razón, solo tenemos delegados en tres colegios. En esos tres sacamos 12, 14, 22, en los otros tres cero, y eso es descarado porque estadísticamente es imposible. Cuando reclamamos nos dicen que donde hay cero no reclamó nadie. No reclamó nadie porque no había delegado”, subrayó Moreno en el programa de Pablo McKinney, que se transmite los sábados por Color Visión.

jt/am