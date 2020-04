Moreno cree JCE debe admitir su responsabilidad frustradas elecciones

Guillermo Moreno.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El candidato presidencial de Alianza País, Guillermo Moreno, señaló que conforme el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el voto automatizado en las elecciones del 16 de febrero, el pleno de la JCE debe autocriticarse y admitir su responsabilidad.

Dijo que según el estudio, la matriz del problema radicó en un mal diseño del software utilizado de lo que se derivaron otras fallas graves que dieron al traste con los comicios y obligaron a su suspensión.

“Ese resultado técnico de la auditoria puede ser cierto, pero lo que no es admisible es que a partir de ese resultado, que no tiene alcance judicial, el organismo internacional descarte que en lo ocurrido el 16 de febrero no pudieran actuar manos ocultas con la intención de sabotear las elecciones para obligar a su suspensión como efectivamente hubo que hacer”, sostuvo.

Moreno valoró que las fallas técnicas atribuibles al departamento de Informática no excluyen al Pleno de la JCE de su responsabilidad en el fracaso de las elecciones por su falta de gerencia y supervisión adecuada del proceso.

Recordó que el tribunal comicial fue quien impuso el voto automatizado para las elecciones de 2020 y se resistió a realizar oportunamente las auditorias que debieron hacérsele al software y a los equipos adquiridos para el voto automatizado y no adoptó los protocolos y controles de calidad necesarios que hubieran evitado el rotundo fracaso de las elecciones del 16 de febrero de 2020.

