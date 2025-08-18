Monseñor Nouel: Energía en abundancia, comunidades oscuras

El autor es escritor y periodista. Reside en Estados Unidos

En el corazón de la patria, donde la luz del sol besa la tierra con fervor, Monseñor Nouel se erige como un faro de esperanza, pero también como un recordatorio de las sombras que aún nos envuelven. Energía en abundancia, dicen las estadísticas, pero ¿dónde queda esa energía cuando las comunidades más necesitadas siguen sumidas en la oscuridad? ¿Qué sentido tiene la abundancia cuando la justicia y la equidad parecen ser solo un espejismo en el horizonte?

La oscuridad atosiga a Bonao y otros rincones olvidados, la paradoja es alarmante: mientras la necesidad de energía es una llama que arde en el corazón de los habitantes, el gobierno y sus autoridades responden a esas demandas, como siempre con una indiferencia glacial, la cual día tras días consume la paciencia de una sociedad que generalmente agota los recursos a través del diálogo y al no recibir respuestas cónsonas con sus demandas, finalmente termina con protestas en las calles.

Bonao y sus residentes claman por soluciones, exigen un servicio energético que les permita vivir con dignidad, trabajar con eficiencia y sentirse seguros en sus comunidades, mientras los apagones se han convertido en un cáncer que corroe la calidad de vida, frena el desarrollo económico y siembra de inseguridad los hogares de la provincia.

Las comunidades han alzado su voz de protesta, exigiendo soluciones inmediatas al problema de la supuesta energía eléctrica permanente que nunca llega y los usuarios de dicho servicio están obligados a pagar contra viento y marea bajo las presiones de los suplidores.

El pasado martes 12 de agosto, 2025, enardecidas, miles de personas recorrieron parte de las calles de Bonao. Allí los nouelenses protestaban con pancartas y lanzaron consignas hasta llegar a su destino final, las oficinas de la Empresa de Energía del Norte (EDENORTE).

Ausencia de los notables

La cuarta Villa Blasonada de América se puso en marcha una vez más. Esta vez, militantes del partido gobernante, incluyendo regidores, respondieron al llamado del senador Héctor Acosta, conocido cantante de merengue. La protesta también contó con la presencia de representantes de la oposición, como el ex senador peledeísta Félix Nova Paulino, sin embargo, la marcha se vio envuelta en críticas hacia el artista por su afiliación al partido oficialista.

Pero hubo ausencias notables en la marcha. La gobernadora provincial Adela Tejada, el alcalde de Bonao Eberto Núñez y los diputados oficialistas, María Mercedes Fernández, Nolberto Ortiz y Orlando Martínez brillaron por su ausencia. ¿Será que no les importa el desarrollo sostenible de los habitantes de esta provincia ecoturística? Al parecer, ellos ya tienen resueltos sus problemas de energía eléctrica… a costa de los impuestos que paga el pueblo.

Rememorando el pasado

El 5 de mayo de 1989, una fecha que ha quedado grabada en la historia del país, se realizó la marcha ambiental más poderosa y jamás vista, en contra de la contaminación de Falconbridge en la provincia Monseñor Nouel. Los manifestantes exigían que la empresa minera entregara el 5% de su producción neta anual de ferroníquel. Lo interesante es que Viterbo Ramón Martínez, entonces gobernador provincial y padre del actual diputado, Orlando Martínez, fue uno de los líderes de esta marcha, acompañado por el diputado reformista Alfonso “Niño” del Carmen Fermín Balcácer y el ex sacerdote Juan de Jesús Vargas. La pregunta que surge es: ¿Por qué Orlando Martínez, hijo de Viterbo, no se unió a las protestas contra los apagones, considerando la trayectoria de su padre?

Es importante destacar que esta marcha fue un evento significativo en la lucha ambiental del país, y la participación de Viterbo Ramón Martínez demostró su compromiso con la causa. La interrogante sobre la participación de su hijo en las protestas actuales sobre los apagones genera un debate interesante sobre la continuidad de los valores y las luchas familiares.

Energía permanente para Bonao

Hace ya muchos años, el mismo Comité que exigió a Falcondo controlar su impacto ambiental, también solicitó energía permanente de las plantas que operaban en Bonao, sin embargo, sus aspiraciones se disiparon en el aire sin obtener respuestas positivas de la empresa hacia la comunidad. A pesar de que Bonao, municipio cabecera de la provincia, hace valiosos aportes al suministro de energía del país, a través de la generación hidroeléctrica, parece que no es suficiente para garantizar un servicio de electricidad permanente a sus habitantes.

La provincia cuenta con importantes recursos hidroeléctricos: Por ejemplo, la hidroeléctrica Río Blanco genera 25 megavatios, Pinalito produce 50 megavatios y Aniana Vargas aporta 0.54 megavatios. En total, la provincia genera más de 75 megavatios de energía eléctrica. Entonces, surge la pregunta: ¿Por qué las autoridades locales, incluyendo la gobernadora, el senador, los diputados, los síndicos y los regidores, no se unen y exigen al gobierno energía permanente para Bonao? La respuesta parece quedar en el aire… ¡Ahí se lo dejo de tarea!

La lucha por la energía eléctrica en Monseñor Nouel es una demanda por el desarrollo y el bienestar de las comunidades. ¿Qué esperan las autoridades para poner a su altura este desafío?

jpm-am

