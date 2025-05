Moffitt presenta innovaciones de tratamientos contra el cáncer

SANTO DOMINGO. – Como parte de los esfuerzos de ofrecer información valiosa sobre cáncer, Moffitt Cáncer Center realizó su primera charla del año dirigida a la comunidad dominicana, en la que presentó las innovadoras técnicas de tratamiento y diagnóstico que posee, así como los medios para ofrecer servicios de alto nivel a pacientes de República Dominicana.

Durante la actividad, Julio Chávez, especialista en neoplasias hematológicas de Moffitt, destacó los avances más recientes en inmunoterapia celular, en especial la terapia de linfocitos T con receptores de antígenos quiméricos (CAR T) y anticuerpos biespecíficos, aplicada en tipos agresivos de linfomas y leucemias. Asimismo, se compartió información sobre el acceso que tienen los pacientes dominicanos a los servicios de Moffitt, a través de su Departamento de Pacientes Internacionales y su representante local.

“La medicina personalizada y las terapias celulares como CAR T y anticuerpos biespecíficos están transformando la forma en que tratamos el cáncer. Cada vez más, podemos ofrecer opciones específicas y efectivas a personas que antes no tenían alternativas viables, y queremos que esta oportunidad también esté disponible para la República Dominicana”, expresó Chávez.

Moffitt Cancer Center es reconocido a nivel mundial por integrar tecnología de última generación en sus procesos clínicos, incluyendo diagnóstico molecular avanzado, terapias dirigidas, protonterapia y ensayos clínicos de fase temprana. Además de su enfoque científico, ofrece un programa integral de servicios para pacientes internacionales, que incluye coordinación de tratamientos, alojamientos, asistencia de intérpretes, consultas de segunda opinión y seguimiento personalizado desde la República Dominicana.

Durante la charla, la doctora Petra Rossó, sobreviviente de mieloma múltiple tratada en Moffitt, compartió su testimonio. “Cuando llegué a Moffitt sentí que mi vida cambiaba. Me explicaron mis opciones, me trataron con humanidad y me dieron esperanza. Después de 16 años, sigo aquí, viendo crecer a mis hijas y agradeciendo cada día”, manifestó.

En el evento participaron pacientes, cuidadores, doctores, representantes de aseguradoras, brokers de servicios médicos, y organizaciones dedicadas a la salud, quienes recibieron información directa sobre las innovaciones de Moffitt y las vías de acceso disponibles para la población dominicana.

