«Modelo» dominicana aparece en catálogo archivos de Epstein

SANTO DOMINGO.- Una dominicana figura en una revista para adultos que aparece entre los archivos publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos del depredador sexual Jeffrey Epstein.

El material corresponde a una publicación comercial donde la mujer es presentada como «platinum modelo actual» y descrita como una mezcla entre puertorriqueña y dominicana de 18 años, donde también especifican sus medidas de busto, cintura y cadera, en los que ofrecen servicios sexuales.

En la publicación, no solo se encuentra la dominicana, también hay otras de nacionalidades y jóvenes donde fueron publicadas con su número de teléfono y si eran de agencias o no.

La imagen forma parte de un conjunto de revistas y anuncios recopilados por investigadores como parte del acervo incautado en propiedades asociadas a Epstein, hoy bajo revisión pública tras la desclasificación de miles de documentos federales.

Otros dominicanos que fueron empleados del acusado por tráfico sexual también son mencionados.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró el pasado martes de su página web miles de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, después de que se denunciara que la identidad de las víctimas había quedado comprometida.

Indicó que retiró los documentos afectados debido a «fallos técnicos o humanos» y aseguró que todos los archivos solicitados por las víctimas o sus abogados fueron retirados para su posterior edición.

La carta, presentada ante un juez federal, precisó que la revisión de los documentos continuará para asegurar que no haya más información sensible expuesta.