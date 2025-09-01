Moca FC derrota a San Cristóbal en la Liga Dominicana de Fútbol

SAN CRISTOBAL. – Un doblete de Gustavo Ascona y un gol de Yohan Parra le dieron el triunfo por 1-3 al Moca FC en la quinta jornada de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), en el estadio Panamericano.

Los locales abrieron el marcador al minuto 23 con Alejandro Herrera, poniendo el 1-0 ante el equipo aurinegro dirigido por el argentino Jorge Alfonso.

El empate llegó al minuto 34, cuando Gustavo Ascona, tras una gran asistencia de Yohan Parra, envió el balón al fondo de la red, igualando el partido 1-1.

Antes de irse al descanso, Ascona volvió a aparecer, esta vez desde el punto penal, para colocar al Moca FC 1-2 al minuto 44, dando ventaja al equipo mocano.

El tercero y definitivo llegó al minuto 56 con una espectacular carrera de Yohan Parra, quien sentenció el encuentro y aseguró los tres puntos para los aurinegros.

Con esta victoria, el Moca FC alcanza los 9 puntos y se mantiene entre los primeros lugares de la tabla de posiciones de la LDF 2025.

of-am