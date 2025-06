MLB suspende al lanzador dominicano Dennis Santana

NUEVA YORK (AP) — Las Grandes Ligas suspendieron el viernes cuatro juegos al dominicano Dennis Santana, lanzador de los Pittsburgh Pirates, por involucrarse un día antes en un altercado con un fanático.

Santana decidió apelar la decisión de las Grandes Ligas, que le impusieron además una multa no precisada, y puede continuar jugando mientras se revisa la situación.

El jueves, durante el segundo juego de la doble cartelera de los Pirates contra los Detroit Tigers, Santana estaba en el bullpen. De pronto, se le vio saltando, en un intento aparente por golpear a una persona que estaba en el graderío.

«Ustedes me conocen, soy una persona de carácter tranquilo», dijo Santana, «Nunca he tenido problemas con ninguno de los equipos para los que he jugado. Este tipo se excedió varias veces».

Santana se negó a revelar lo que dijo el aficionado.

«Él rebasó los límites, y me gustaría dejarlo así», expresó. «Nunca me había pasado algo así en mis ocho años en el béisbol».

En videos publicados por las redes sociales, se puede ver a Santana, quien conversa con un policía y señala al aficionado. Luego salta y estira un brazo, en un intento aparente por golpear a la persona que está en la primera fila sobre el bullpen de Pittsburgh en el Comerica Park.

Después de lo ocurrido, Santana fue escoltado por el personal del bullpen de los Pirates y retenido por un compañero del equipo. Entró al juego en la novena entrada y enfrentó a un bateador antes de que el juego se retrasara por lluvia. Los Pirates ganaron 8-4.

