MLB renueva reglas en acuerdo con sindicato para temporada 2021

NUEVA YORK.- Los dobles juegos de siete entradas y los corredores en segunda base para comenzar los extrainnings regresarán por segunda temporada consecutiva, en virtud de un acuerdo para los protocolos de salud de 2021 alcanzado entre las Grandes Ligas y la asociación de jugadores.

El acuerdo no incluyó la regla experimental del año pasado para extender el bateador designado a la Liga Nacional o los playoffs ampliados. Después de permitir 16 equipos en la postemporada el año pasado en lugar de 10, MLB había propuesto 14 para este año antes de retirar ese plan el mes pasado.

El acuerdo ampliado de playoffs del año pasado no se concretó hasta horas antes del primer lanzamiento de la temporada.

“Nos sentimos cómodos con ambas reglas”, escribió el manager de los San Francisco Giants, Gabe Kapler, en un mensaje de texto a la AP. “Parece que la mayoría fueron buenos con ellos en el ’20, y con un año de familiaridad en nuestro haber, los abordaremos bien”.

Hubo 78 juegos de entradas extras el año pasado, y los más largos por entradas fueron un par de partidos de 13 entradas en Houston, ganados por Los Ángeles Dodgers el 29 de julio y por Oakland Athletics el 7 de agosto. Todas las temporadas anteriores desde 1901 tuvieron al menos un juego de 15 entradas o más.

“Durante una temporada con posibles retrasos de COVID, creo que las reglas de siete entradas y el corredor en la segunda ayudarán a cualquier equipo a recuperar el tiempo perdido”, escribió el receptor de Arizona Diamondbacks, Stephen Vogt, en un mensaje de texto a The Associated Press. “Me encantaría volver al béisbol tradicional lo antes posible, pero me gustan para la temporada 2021”.

“De hecho, me gustaron tanto las dobles carteleras de siete entradas, como el corredor de segunda”, escribió el manager de Oakland, Bob Melvin, en un mensaje de texto a la AP. “Yo era escéptico al principio, pero en mi opinión, ambos tuvieron éxito”.

El mánager de los Houston Astros, Dusty Baker, está de acuerdo con mantener el experimento porque “salva al pitcheo” durante la pandemia.

“No me importa ninguna regla”, dijo Baker en un mensaje de texto a la AP. “Además, ¿qué vas a hacer?”

El acuerdo incluye un rastreo de contactos más sofisticado para COVID-19 que incluye el uso de tecnología y más reglas de la liga sobre el comportamiento para cumplir con los protocolos de coronavirus.

Los entrenamientos de primavera comienzan el 17 de febrero y la temporada comienza el 1 de abril. El sindicato rechazó la semana pasada la propuesta de la MLB de retrasar los entrenamientos de primavera y el día de apertura hasta el 28 de abril, un plan que habría llevado a un calendario comprimido de 154 juegos por equipo en lugar del habitual 162.

El bateador designado extendido se incluyó en los protocolos de salud y seguridad del año pasado. MLB no lo incluiría en este año después de que el sindicato rechazó la propuesta de un retraso en la temporada que incluía que el BD se usara nuevamente en la Liga Nacional.

El inicio de la temporada pasada se retrasó del 26 de marzo al 23 de julio debido a la pandemia, y el calendario de cada equipo se redujo a 60 partidos.

of-am