Mister RD de Fisiculturismo tendá a los mejores expertos

SANTO DOMINGO.- La Federación Dominicana de Fisiculturismo y Fitness (FDFF) anunció el campeonato nacional Mister República Dominicana de este deporte para los días 23 y 24 de este mes en la capital dominicana.

Se competirá en 31 categorías agrupadas en ocho modalidades, las cuales incluyen la nueva, Semi Profesional (SemiPro).

El presidente de la entidad, Ramón Antonio Peña Rodríguez (Tony), dijo que la competencia tendrá expertos nacionales.

“Algo muy importante, el cambio de ritmo en los entrenamientos de los potenciales favoritos, esta vez atrae a los nuevos que les retarán, será una extraordinaria competencia que se quedará en las mentes de todos”, señaló Peña.

CATEGORIAS

Open (Fitmodel masculino y femenino, fit pair’s (En parejas) y fisiculturismo clásico); muscular men’s physique (Hasta 172cm (Centímetros de estatura) y más de 172cm), wellness (Junior hasta 23 años cumplidos, hasta 160cm y más de 160cm, así como master con más de 35 años cumplidos).

Además, bikini’s fitness (Junior hasta 23 años cumplidos, hasta 160cm, hasta 163cm y más de 163cm), classic physique (Hasta 162cm y más de 162cm), men’s physique (hasta 23 años cumplidos, hasta 170cm, hasta 172cm, hasta 174cm, más de 174cm y master con más de 40 de años cumplidos).

También, bodybuilding (Fisiculturismo), (Junior con 23 años cumplidos, hasta 75kg (Kilogramos), hasta 80kg, hasta 90kg, más de 90kg y más de 40 años cumplidos) y semi-pro (Bikini, men physique y body building).

El pesaje, medidas y revisiones médicas y de vestimentas de competencia, se realizará de 2:00pm a 6:00pm del sábado 23 de agosto, en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua, el mismo lugar de competencia que es el domingo 24 de agosto desde las 10:00am.

