Miss Universo y Giannina Azar unidas por autismo en la RD

Marta Amengual, Sócrates McKinney, Giannina Azar, Fátima Bosch ( Miss Universo), Magali Febles y María José Unda (vicepresidenta Miss Universo).

SANTO DOMINGO. – Durante su visita oficial a la República Dominicana, Miss Universo 2025, Fátima Bosch, protagonizó un desfile a favor de la concienciación sobre el autismo, junto a la reconocida diseñadora local Giannina Azar.

El evento, que fusionó moda, inclusión y compromiso social, tuvo como sede el lujoso hotel Kimpton Las Mercedes, escenario que acogió a figuras del mundo de la moda, representantes institucionales, líderes sociales y medios de comunicación.

La producción general estuvo a cargo del Gurú de la Moda Dominicana, Sócrates McKinney, quien imprimió su sello de elegancia y visión artística a una velada cargada de significado.

En la pasarela, modelos nacionales e internacionales, junto a Fátima Bosch, lucieron creaciones exclusivas de Giannina Azar, diseñadora de proyección internacional, cuyas piezas destacaron por su sofisticación y mensaje de sensibilidad social.

“LA CORONA BRILLA POR EL AUTISMO¨

¨La Corona brilla por el Autismo”, fue el nombre de la pasarela que sirvió como plataforma para visibilizar esa condición, con el propósito de reforzar la importancia de la inclusión, la empatía y el respeto a la diversidad.

El desfile integra la agenda oficial que Miss Universo desarrolla en el país y se inscribe en la celebración del 70 aniversario de Miss República Dominicana Universo.

La conmemoración destaca siete décadas de presencia, legado y participación de este país en el certamen internacional.

En un mensaje, Miss Universo Fátima Bosch expresó su gratitud al pueblo dominicano por la cálida acogida y valoró la oportunidad de utilizar la moda como un vehículo de cambio social.

“República Dominicana me ha recibido con los brazos abiertos y con el corazón. Este desfile es un recordatorio de que la belleza también tiene propósito”, afirmó.

También Giannina Azar agradeció la confianza y destacó el honor de participar en un evento con causa.

agl/of-am