Miss Rep.Dominicana resulta herida en accidente tránsito 

El vehículo en que viajaba la reina de belleza sufrió un volcamiento.

SANTO DOMINGO.– La representante de República Dominicana en Miss Universe 2026, Melissa Núñez, y la directora de Miss Universe República Dominicana, Magali Febles, resultaron heridas este viernes durante un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Núñez de Cáceres, en el sector El Millón, del Distrito Nacional.

El vehículo en el que ambas se desplazaban sufrió un volcamiento, según informó el periódico Diario Libre. Las dos mujeres recibieron asistencia médica y fueron trasladadas a un centro hospitalario privado para ser evaluadas.

LESIONES DE LAS AFECTADAS

Núñez presentó laceraciones superficiales en el brazo derecho, específicamente en el antebrazo y la muñeca. Personal de emergencias le brindó asistencia en el lugar del accidente antes de su traslado al centro médico.

Por su parte, Febles manifestó dolor de cabeza y molestias en el costado derecho del cuerpo. Aunque no presentaba signos visibles de traumatismos, también fue llevada al mismo hospital.

De acuerdo con las informaciones divulgadas, ambas fueron las únicas personas lesionadas. Hasta el momento, no se han establecido las circunstancias que provocaron el vuelco del vehículo.

A HORAS DE INICIAR MISS UNIVERSE 2026

El accidente se produjo a pocas horas del inicio de la concentración de la edición número 75 de Miss Universe, prevista para este domingo 8 de noviembre en Puerto Rico.

Melissa Núñez, representante de Concepción de La Vega, fue coronada Miss República Dominicana Universo 2026 el pasado 30 de julio y se prepara para competir por la corona internacional.

La gala final del certamen está programada para el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Hasta el momento, no se ha informado si las lesiones sufridas por Núñez afectarán su traslado a Puerto Rico o su participación en las actividades oficiales del concurso.

an/am

FUENTE: EL VOCERO DE PUERTORICO