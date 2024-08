Miriam Germán Brito dio tiro de gracia al expediente de Odebrecht

EL AUTOR es politólogo. Reside en Santo Domingo.

La Procuraduría tenía todo para armar un caso blindado, pero era Jean Alain Rodríguez el hombre a cargo de dirigir la investigación; y había un problema, si utilizaba todos los medios de prueba a su disposición iba a alcanzar a su gobierno: tenía la confesión de Odebrecht y la colaboración judicial internacional con las autoridades latinoamericanas.

Primero excluyó a Punta Catalina de la investigación alegando falta de pruebas, no presentó ninguna evidencia que justificara esa exclusión. Luego, rápidamente, llegó a un acuerdo con Odebrecht para descargarla del proceso judicial antes de que salieran a relucir en el proceso personas de su gobierno.

A pesar de que la Odebrecht debía colaborar con las investigaciones esta nunca lo hizo y el Procurador no hizo nada para que sucediera. Como ya dijimos querían a la Odebrecht fuera del proceso investigativo. La procuraduría dominicana fue la única que no firmó un compromiso de colaboración con el ministerio público brasileño.

Como resultado hizo una acusación que no podía acabar en una condena.

Las consecuencias de la débil acusación comenzaron a aflorar cuando de 14 imputados que eran en un principio solo 6 llegan al primer tribunal colegiado del Distrito Nacional que declaró la absolución de 4 de esos imputados y solo 2 fueron condenados.

Las juezas ordenaron el levantamiento de las medidas de coerción contra los señores Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Tommy Galán y Juan Roberto Rodríguez a los que no se les retuvo responsabilidad penal.

Fueron condenados los señores Ángel Rondón (8 años de prisión) y Víctor Díaz Rúa (5 años de prisión); estos dos señores llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia que dictó sentencia absolutoria en favor de los mismos.

En su sentencia estableció que los fiscales no hicieron una imputación precisa, más bien había una imputación imprecisa, llama además la atención al Ministerio Público para que realice una investigación más seria y profesional, también sentenció que deben mejorarse sus capacidades de investigaciones penales.

En el año 2017 en las motivaciones de Miriam Germán Brito Presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia en ese entonces, que evalúa la sentencia de coerción de 7 de los imputados en los sobornos de Odebrecht, prácticamente descalifica el expediente elaborado por el Ministerio Publico al encartar a los imputados sin los suficientes elementos de prueba que pudieran sustentar el caso.

Dijo que la Procuraduría no había elaborado un caso sólido para obtener en los tribunales verdaderas consecuencias penales por no contar con elementos de prueba contundentes.

Al ser nombrada Procuradora General de la República presentó su formal inhibición para tratar cualquier asunto del expediente Odebrecht, definió su decisión como coherente con la postura que mantuvo como jueza en la Suprema Corte de Justicia. Sostuvo que esto jamás deberá limitar la libre actuación de cada miembro del Ministerio Público que intervenga en el conocimiento del proceso. No obstante, la inhibición de la jefa del Ministerio Público debilita las investigaciones, especialmente las internacionales.

El nuevo Ministerio Público sabiendo las debilidades del caso Odebrecht, a través de PEPCA abre una segunda fase de la investigación, denominada Odebrecht 2.0.

En una entrevista en el año 2021 el fiscal titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Wilson Camacho reveló que la segunda fase de la investigación denominada Odebrecht 2.0 se ocupa de investigar las campañas políticas dominicanas, la construcción de la planta de generación eléctrica Punta Catalina y los codinomes de las cuentas que recibieron fondos de manera ilegal por parte de la empresa Odebrecht.

Agregó “retomando el carácter secreto de las investigaciones, hay aspectos que nosotros hemos encontrado que no fueron explotados en Odebrecht. Está todo el tema de Punta Catalina, las campañas políticas y los codinomes”.

También dijo que para avanzar en las investigaciones se necesita que la empresa constructora brasileña continúe cumpliendo con la entrega de información útil para las investigaciones y los pagos. Dijo que si ellos siguen cumpliendo con su parte del acuerdo, no hay ninguna necesidad de romper con el mismo.

Un año después la coordinadora de litigación de la PEPCA, Mirna Ortiz dijo que ha recibido de Brasil y otros países cooperación que contiene nuevas personas y empresas. Expresó que la investigación estaba avanzada, en curso, abierta y en su momento tendrá respuesta.

Indicó que una de las obras que se estaban investigando era la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina, agregó que un grupo de personas importantes están siendo investigadas y obras que no se investigaron en la primera versión de Odebrecht, eso nos dará importantes sumas de dinero que pudieron haber sido defraudadas al Estado dominicano.

Entonces, sorpresivamente la procuradora Germán Brito admite, a pesar de lo avanzado de las investigaciones según Mirna Ortiz de PEPCA, que el Ministerio Público ya no lleva a cabo la investigación Odebrecht 2.0, cito el periódico El Nacional: “Miriam Germán insistió en que esa investigación no está en curso, pero que no puede ni debe revelar las razones por las cuales desistieron de ello”.

¿Qué encontraron?

Ese fue el tiro de gracia al caso Odebrecht, que ya estaba moribundo.

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia que conoció el caso Odebrecht destaca la importancia del debido proceso, indica que la persecución fue un acto de arbitrariedad irreconciliable con el principio de legalidad penal, la Procuradora Germán Brito y todo el Ministerio Público lo sabe y también saben que era una acusación insostenible sin nuevas evidencias, no obstante siguieron con el proceso violando los derechos de los acusados, agravándolo al no presentar las evidencias obtenidas en la investigación Odebrecht 2.0, que pueden perjudicar a unos y beneficiar a otros. En este último caso y en interés de la justicia, el Ministerio Público debió recurrir en favor de los imputados.

La procuradora Miriam Germán Brito o los encargados del caso [por la inhibición} al igual que el ex procurador Jean Alain Rodríguez, tipifican con sus actuaciones, el delito de obstrucción de la justicia o el delito de encubrimiento, por realizar acciones u omisiones que dificultan o impiden identificar los autores del crimen o tipificar el delito. Ambos obtuvieron el mismo resultado: impunidad.

Solo hay una condenada en el caso Odebrecht: La lucha contra la corrupción.

