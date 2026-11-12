Ministro ve libre competencia impulsa a RD a la renta plena

Autoridades presentes en la Semana de la Competencia 2026.

SANTO DOMINGO.– El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, afirmó que la República Dominicana reúne las condiciones económicas e institucionales para dar el salto de una economía de renta media hacia el estatus de renta plena, mediante el fortalecimiento de la libre competencia y un clima favorable a las inversiones.

Durante la Semana de la Competencia 2026, el funcionario sostuvo que la consolidación de mercados justos, transparentes y competitivos constituye una oportunidad para garantizar el crecimiento económico sostenible y fortalecer el desarrollo nacional.

Sanz Lovatón destacó el papel de ProCompetencia en la regulación de los mercados y la promoción de nuevas inversiones, al considerar que la colaboración entre los sectores público y privado resulta fundamental para alcanzar mayores niveles de desarrollo.

CRECIMIENTO E INVERSIÓN EXTRANJERA

El ministro resaltó que mientras América Latina registra un crecimiento económico promedio cercano al 2 %, República Dominicana mantiene una expansión superior al 4 % del producto interno bruto (PIB).

Asimismo, señaló que la inversión extranjera directa alcanzó un récord de aproximadamente US$5,000 millones y mantiene una trayectoria favorable, con perspectivas de superar esa cifra.

Indicó que estos resultados adquieren mayor importancia ante las tensiones geopolíticas internacionales, las presiones sobre los precios de los hidrocarburos y la situación regional con Haití.

ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA

El titular del MICM reconoció el trabajo de ProCompetencia, presidida por María Elena Vázquez Taveras, en la promoción de la lealtad comercial, la protección de los consumidores y el fortalecimiento de la institucionalidad.

También consideró que la incorporación de buenas prácticas internacionales permitirá dotar al Congreso Nacional y al Poder Judicial de herramientas para consolidar un entorno empresarial moderno y competitivo.

«Este es el momento de creer e invertir en nuestro país», expresó.

La actividad reunió a autoridades gubernamentales, diplomáticas, empresariales, judiciales y académicas, entre ellas el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, y el cónsul dominicano en Nueva York, Jesús «Chú» Vásquez Martínez.

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