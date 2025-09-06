Ministro Industria ve avances en la agroindustria competitiva de RD

PUNTA CANA, República Dominicana. – El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, afirmó que la República Dominicana avanza con firmeza en la formación de una agroindustria más competitiva y exportadora.

Bisonó intervino en el XXVII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario, organizado por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) bajo el lema “Retos al 2036: Estrategias institucionales para duplicar las exportaciones agropecuarias y agroindustriales”.

Al dirigirse a productores, gremios y líderes de esa área económica, el ministro destacó que la iniciativa constituye una apuesta conjunta para la proyección del desarrollo nacional hacia el año 2036.

La meta propuesta, explicó, es la duplicación de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales.

EXPORTACIONES EN CRECIMIENTO

El titular señaló que solo en 2024, las agroexportaciones alcanzaron los 3,273 millones de dólares, con un crecimiento interanual de 18 %.

El cacao dominicano llegó a 43 destinos, los aguacates superaron los US$91 millones de dólares en más de 25 mercados, y el café tostado creció más de un 200 % en los primeros cinco meses de 2025, y resultó el principal suplidor en Puerto Rico.

¨República Dominicana tiene la oportunidad de seguir con la diversificación de mercados y consolidación de la agroindustria como un verdadero pilar de desarrollo sostenible”, aseguró.

COMPROMISO DEL MICM CON EL SECTOR

El MICM, dijo, trabaja en tres ejes fundamentales: apertura y defensa de mercados internacionales, fortalecimiento de la productividad industrial y articulación de actores para que productores, gremios y mipymes crezcan en un mismo ecosistema.

Bisonó citó el Pacto por la Agroindustria como una de las principales acciones en marcha, pues es un espacio de articulación multisectorial que construirá la primera Estrategia Nacional de Fomento en esa área.

