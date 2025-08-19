Anuncian planes para adicionar 600 MW a sistema eléctrico RD

Joel Santos

Santo Domingo, 19 ago (Prensa Latina) – El ministro dominicano de Energía y Minas, Joel Santos, resaltó hoy que el país impulsa proyectos que aportarán 612 megavatios (MW) al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (Seni) en los próximos seis meses.

Sus declaraciones se producen en medio de tensiones por los recientes apagones ocurridos en la República Dominicana, que causaron indignación y hasta protestas en la población.

Santos detalló que el cierre de ciclo de la central termoeléctrica Siba añadirá 68 MW en octubre y Energás 4, en San Pedro de Macorís, 130 MW en el mismo mes.

Mientras, la unidad Energía 2000, que entrará en funcionamiento en el primer trimestre de 2026, en Manzanillo, suministrará 414 MW, puntualizó.

500 MW de energía renovable

Apuntó que las acciones de la actual gestión incluyen la integración de unos 500 megavatios de energía renovable en este 2025.

En tal sentido, recordó que Energía y Minas tiene en desarrollo la primera licitación para la compra de baterías, con las que implementará un sistema de almacenamiento a principios del año 2027, lo cual no solo contribuirá a suplir la demanda en temporadas pico, sino que también se traducirá en mayor estabilización del sistema.

Dijo que para el 2028 el país duplicará la generación de ese tipo de energías y, en paralelo al almacenamiento, se ejecutarán más de 30 nuevos proyectos que permitirán garantizar un suministro energético sostenible.

Incremento 54% en capacidad energía térmica

Citó otras proyecciones de Energía y Minas de cara al 2028, entre estas el incremento del 54 por ciento en la capacidad instalada de energía térmica en el Seni y la puesta en marcha de más de dos mil 100 MW en plantas térmicas en desarrollo.

Al ser entrevistado en un programa radial, Santos adelantó que el país tiene prevista una inversión de unos 450 millones de dólares en transmisión, en los próximos años, para fortalecer el sistema nacional.

Recordó que hace varias semanas el Gobierno inauguró una línea de transmisión de 345 kilovoltios, con 128 kilómetros de recorrido, para los proyectos de generación a gas natural de Montecristi a Santiago, siendo, hasta el momento, la obra eléctrica más trascendental.

Manifestó que el Gobierno trabaja para fortalecer las redes de distribución, combatir el fraude eléctrico (sobre todo con conexiones ilegales) y lograr que la ciudadanía cumpla con el pago del servicio.

Pide comprensión a la población

El Ministro pidió comprensión a la población cuando ocurran interrupciones anunciadas por razones de mantenimiento y que no tienen relación con otras situaciones que puedan surgir.

La semana pasada el titular aclaró que los prolongados cortes de electricidad son producto de la excesiva demanda por las altas temperaturas y la salida simultánea de varias unidades, entre estas Punta Catalina 2, que estuvo fuera de servicio entre el 12 y el 17 de agosto.

