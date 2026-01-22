Ministro destaca transparencia de Abinader inversión deporte

Kelvin Cruz

SANTO DOMINGO. — El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, afirmó que la unidad interna del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el respaldo al liderazgo del presidente Luis Abinader y una gestión transparente de los recursos públicos son factores clave para la estabilidad política y el desarrollo del país.

Cruz también destacó una agenda nacional de grandes inversiones deportivas financiadas con fondos recuperados de la corrupción.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista realizada por el periodista Julio Martínez Pozo en el programa Toque Final por Antena 7, donde abordó temas de actualidad, incluyendo la gestión gubernamental, la situación política, el caso Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y el escenario interno del PRM.

Recuperación de fondos y obras deportivas

El ministro de Deportes informó que de los fondos que el Estado dominicano ha recuperado mediante acuerdos judiciales en la lucha contra la corrupción, dos mil millones se destinan directamente a obras deportivas y comunitarias, en coordinación con la Procuraduría General de la República.

Explicó que esos recursos permitirán la construcción de multiusos deportivos en municipios que carecen de infraestructuras adecuadas y que actualmente, sólo 28 municipios cuentan con instalaciones de ese tipo, mientras que cientos no disponen de ninguna.

Entre los proyectos se destacan: Intervención del Estadio de Béisbol de San Juan, reconstrucción del Centro Olímpico de San Pedro de Macorís remodelación integral del Centro Olímpico de La Vega, con pista de atletismo, arena de baloncesto, piscina olímpica e instalaciones para voleibol.

Indicó que a dichas obras se suman proyectos ejecutados en Montecristi, Higüey, La Romana, San Pedro de Macorís, el Distrito Nacional, y otras provincias, en una agenda deportiva inclusiva e integral, orientada a fortalecer el tejido social y el desarrollo nacional.

