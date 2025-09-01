Ministro de Turismo inaugura restituciones en Ciudad Colonial

El Ministro Collado corta la cinta inaugural.

SANTO DOMINGO. – El ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, inauguró este lunes la restauración de 15 fachadas patrimoniales de alto valor arquitectónico en la Ciudad Colonial.

La intervención, por un valor superior a los 29 millones de pesos, consiste en la conservación, mantenimiento y restitución de las fachadas exteriores de monumentos religiosos y civiles.

El ministro Collado destacó la importancia de esas obras para la protección de esa área, patrimonio cultural de la Humanidad.

ATRACTIVOS PARA VISITANTES

Refirió que esos sitios son atractivos para los visitantes, nacionales y extranjeros, que visitan la Ciudad Colonial.

La restauración contempla procesos de limpieza especializada, tratamientos biocidas y fungicidas, y la consolidación estructural con cales naturales.

También la aplicación de pinturas transpirables, protección hidrofugante, y labores de reposición y restauración de elementos arquitectónicos.

Cada proceso fue realizado respetando los principios de la rehabilitación patrimonial, con el uso de materiales compatibles y técnicas adaptadas a las condiciones actuales.

SITIOS RESTAURADOS

Las restauraciones comprendieron el museo de las Casas Reales, el Panteón de la Patria y las iglesias Nuestra Señora de Las Mercedes, San Lázaro, Regina Angelorum, Primera Iglesia Evangélica Dominicana y Nuestra Señora de la Altagracia.

También la parroquia de San Miguel, las capillas Nuestra Señora de los Remedios, de la Tercera Orden, del Rosario y de la Soledad, así como la Ermita de San Antón.

A la inauguración asistieron autoridades provinciales, municipales, empresarios turísticos y dirigentes comunitarios, entre otros.

agl/am