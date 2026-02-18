Ministerio de Deportes entrega RD$ 1.3 millones Copa de Boxeo

Kelvin Cruz en Santiago.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, entregó un millón 300 mil pesos como aporte del Gobierno dominicano para la 45ª Copa Independencia Internacional de Boxeo, que se celebra en esta ciudad.

Cruz reafirmó su compromiso con el desarrollo del boxeo nacional durante su participación en la inauguración del evento, celebrada en el techado del Club Cupes, en el sector Los Pepines.

Destacó el respaldo continuo del Ministerio de Deportes a este tradicional certamen internacional, al tiempo que reconoció el trabajo de las autoridades deportivas y municipales que han contribuido al fortalecimiento de esta disciplina en la provincia de Santiago.

Recordó que el pasado año el Ministerio respaldó la edición número 44 con un aporte de un millón de pesos, como muestra del compromiso institucional con el desarrollo del boxeo.

“Más que el monto, lo relevante es el compromiso. El boxeo no estará huérfano. Cuenta con el Ministerio de Deportes aquí en Santiago, en la capital y en toda la República Dominicana”, expresó.

Resaltó, además, que nueve países participan en esta edición, lo que consolida a la República Dominicana como referente del boxeo en la región.

“En los tiempos difíciles del deporte dominicano, el boxeo siempre ha estado presente. Hoy es el momento de que el Gobierno y el Ministerio de Deportes estén presentes con el boxeo”, manifestó.

La ceremonia contó con la presencia del alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez; del presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldi Bautista; del presidente de la Federación Dominicana de Boxeo, Rubén García; del presidente de la Asociación de Boxeo de Santiago, Miguel Martínez; así como de autoridades municipales, viceministros y dirigentes deportivos.

La Copa Independencia Internacional de Boxeo es uno de los eventos más tradicionales del calendario deportivo nacional y reúne delegaciones extranjeras que elevan el nivel competitivo y fortalecen el intercambio deportivo en la región.

of-am