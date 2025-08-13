Ministerio de Defensa entrega vivienda a viuda oficial del ERD

La entrega de la vivienda a la señora Altagracia María de Martínez de manos del general Pablo Roberto Jiménez.

SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Defensa entregó una vivienda totalmente amueblada a la viuda de un oficial retirado del Ejército de la República Dominicana (ERD).

Fue recibida por la señora Altagracia María Martínez, viuda del primer teniente (r) Máximo Parra Herrera y entregada por el el presidente de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas (JRFPFFAA), general de brigada Pablo Roberto Jiménez Sánchez.

La nueva residencia cuenta con todos los electrodomésticos esenciales —nevera, estufa, abanicos y televisor— así como una despensa abastecida para garantizar más de un mes de sustento.

Con ello, la institución reafirma su compromiso de brindar apoyo integral a los familiares de pensionados y militares fallecidos que dedicaron su vida al servicio de la Patria.

El primer teniente Parra Herrera sirvió durante 28 años en el ERD, retirándose en 1996 por razones de salud. Falleció el 27 de agosto de 2022, dejando en vida a su esposa y cinco hijos, quienes fueron testigos de su entrega y vocación de servicio por casi tres décadas.

LA ENTREGA

“No tengo palabras para describir lo agradecida que me siento. Esta casa no es solo un techo, es la tranquilidad y seguridad para mí y mis hijos. Mi esposo dedicó su vida al Ejército, y saber que hoy su esfuerzo es recordado y honrado de esta manera me llena de orgullo y esperanza”, dijo Martíne.

De su lado, el el general Jiménez Sánchez manifestó “hoy no solo entregamos una vivienda, entregamos un espacio de paz, seguridad y esperanza. Que este hogar sea testigo de nuevos recuerdos y símbolo de que no está sola; su comunidad y nosotros siempre estaremos para apoyarla.”

Durante el acto, la señora Martínez estuvo acompañada por una comisión de retirados militares y viudas del municipio de Pedro Brand, quienes felicitaron la iniciativa y destacaron su impacto positivo en la vida de quienes han servido a la Nación.

of-am