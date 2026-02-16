Minería en Dominicana apunta a crecer y fortalecer economía

Rolando Muñoz

SANTO DOMINGO. – El director general de Minería, Rolando Muñoz, afirmó que el sector minero de la República Dominicana duplicará sus contribuciones a la economía nacional antes del año 2036.

El crecimiento se logrará gracias a la expansión de proyectos existentes y al desarrollo de nuevas operaciones extractivas en el país, explicó.

Muñoz destacó el papel estratégico de esa industria dentro del Plan RD Meta 2036, orientado a duplicar la economía y transformar al país en una nación desarrollada.

RÉCORD DE EXPORTACIONES

Recordó que esta rama desempeñó un papel clave en el récord de exportaciones de 2025, cuando el país superó los US$14,600 millones, y de ese total las mineras aportaron más de US$2,500 millones.

Aseguró que los envíos al exterior de oro continuarán en ascenso gracias a la ampliación del proyecto Pueblo Viejo, operado por Barrick Gold.

IMPULSO AL DESARROLLO

Destacó que los minerales industriales también impulsan el desarrollo.

Las seis cementeras del país incrementaron su producción, mientras que las ventas de carbonato de calcio se han cuadriplicado.

La producción de yeso y larimar completa el portafolio de estos recursos del país, agregó.

Además, adelantó que en pocos años la República Dominicana certificará reservas de tierras raras, lo que abrirá nuevos recursos económicos.

PROGRAMA EDUCATIVO

Las declaraciones de Rolando Muñoz se dieron en el marco del lanzamiento del programa “Educando para el futuro de una minería responsable”, dirigido a estudiantes y comunidades educativas.

El programa busca formar ciudadanos informados sobre el valor estratégico de la minería y promover prácticas responsables en el uso de los recursos naturales del país.

