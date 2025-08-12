Minería acumula US$1,07O millones en exportaciones

SANTO DOMINGO. – Mientras la economía dominicana muestra una expansión moderada, la minería acumuló US$1,070 millones en exportaciones hasta junio, para un crecimiento del 39.1% interanual.

A su vez, el sector elevó las recaudaciones 158.9% en el primer semestre de 2025 con RD$7,597 millones, mientras la inversión extranjera directa en el primer trimestre alcanzó los US$175 millones (+390% frente a 2024).

EL SECTOR CRECIÓ 2.3 % EN PRIMER SEMESTRE

La medición sectorial de la Cámara Minera y Petrolera (CAMIPE), junto con los datos preliminares del Banco Central, muestran una recuperación, tras el retroceso de 2024.

En los primeros seis meses de 2025 la actividad minera registró una expansión acumulada de 2.3%, con un salto marcado en mayo (21.0% interanual), ligado al aumento de las extracciones de oro y plata.

EL ORO REPRESENTA 90% DE VENTAS METÁLICAS

De los US$1,070 millones en exportaciones, el oro fue el protagonista con US$956 millones, cerca del 90%.

La minería ya representaba el 10.4% de la generación de divisas del país en mayo, ubicándose como el tercer mayor rubro, solo detrás de remesas y turismo.

RECAUDACIONES FISCALES

El efecto sobre las arcas públicas es notable: las recaudaciones fiscales ligadas al sector sumaron RD$7,597 millones hasta junio, un aumento de 158.9% respecto al mismo período del año anterior.

Ese flujo también refuerza el argumento de la minería como actividad estratégica para la economía nacional.

INVERSIÓN EXTRANJERA

En materia de inversión extranjera directa (IED), el sector atrajo US$175 millones en el primer trimestre, cifra equivalente al 13% del total nacional.

IMPACTO Y RIESGOS

Aunque los indicadores son positivos, la recuperación llega acompañada de desafíos.

CAMIPE y analistas subrayan la necesidad de seguridad jurídica, procesos institucionales más ágiles y la inversión sostenida en capital humano técnico para consolidar el crecimiento.

