Millones protestan en España; primera huelga tras 14 años

MADRID.– Millones de personas salieron este miércoles a las calles de distintas ciudades de España durante la primera huelga general celebrada en el país en 14 años, una jornada de protestas convocada para reclamar mejores salarios, condiciones laborales más favorables y soluciones a la creciente dificultad para acceder a una vivienda digna.

Las movilizaciones se extendieron por Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Palma, entre otras localidades, donde miles de trabajadores y ciudadanos participaron en manifestaciones para expresar su descontento con la situación económica y social.

RECLAMO POR EL DERECHO A LA VIVIENDA

La protesta también estuvo marcada por la indignación generada tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue expulsada por la fuerza de su vivienda en Madrid en septiembre y que posteriormente falleció. Su caso se convirtió en uno de los símbolos del reclamo social frente a las dificultades habitacionales.

Los manifestantes exigieron medidas que permitan garantizar el acceso a una vivienda digna, así como políticas salariales que respondan al costo de la vida y a las necesidades de los trabajadores.

ENFRENTAMIENTOS Y ALTERACIONES DEL TRANSPORTE

Aunque la mayoría de las concentraciones transcurrieron de manera pacífica, en algunos puntos se registraron episodios de violencia y enfrentamientos entre agentes policiales y manifestantes.

La jornada también estuvo acompañada de cortes de carreteras y alteraciones en la movilidad, mientras los servicios de transporte público funcionaron con operaciones mínimas debido al seguimiento de la huelga.

La convocatoria representa una de las principales expresiones de protesta social registradas en España en los últimos años, en medio del debate sobre los salarios, el costo de la vivienda y las condiciones de vida de la población.

an/am