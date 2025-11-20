Miguel Yarull lleva literatura RD a universidades de Georgia

ATLANTA.- El escritor Miguel Yarull, una de las voces más sólidas de la literatura dominicana contemporánea, visitó esta semana diversas universidades en Atlanta y Athens, en el estado de Georgia, Estados Unidos: la Universidad de Georgia, Spelman College y Georgia State University. En estos espacios académicos fue invitado a conversar sobre su proceso creativo, las complejidades de la traducción literaria y su reconocida trayectoria en el cine. Además, presentó sus obras “Guapo” y “The Dominican Dream”, que han despertado interés tanto en lectores hispanohablantes como en públicos angloparlantes.

El evento fue coordinado por La Pereza Ediciones, editorial con sede en Atlanta dedicada a la difusión de literatura latinoamericana.

Este tipo de encuentros contribuye a enriquecer el panorama de la literatura en español en Estados Unidos, fomentando el diálogo intercultural y el acceso a voces diversas dentro del ámbito académico.

La visita de Yarull no solo atrajo a estudiantes y profesores de las universidades mencionadas, sino que también generó espacios de reflexión sobre la identidad caribeña, el bilingüismo y la representación de la diáspora dominicana en la narrativa contemporánea. Su presencia reafirma el valor de la literatura como puente entre culturas y como herramienta para explorar las complejidades del ser latinoamericano en contextos globales.