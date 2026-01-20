Migración dominicana detiene 1,083 ilegales y deporta a 1,479

SANTO DOMINGO. – La Dirección General de Migración (DGM) informó que, como resultado de los operativos de interdicción realizados en el país este lunes 19, fueron detenidos 1,083 extranjeros sin documentos legales y deportados 1,479.

Del total de expulsados, unos 662 fueron conducidos a su país de origen desde el puesto de control fronterizo de Dajabón, 541 desde Elías Piña, 210 salieron por Jimaní y 66 por Pedernales.

En Azua, en estrecha colaboración con las instituciones militares, agentes de la DGM en Los Pilones detuvieron en el sector La Guanábana a 14 personas, en su mayoría inmigrantes de nacionalidad haitiana.

Estos ciudadanos eran transportados en un vehículo conducido por un dominicano, según las investigaciones preliminares.

Entre ellos se encontraban tres mujeres y dos menores de edad.

MAYORÍA DE LAS DETENCIONES EN SANTO DOMINGO

La mayoría de las detenciones directas efectuadas por agentes de la DGM y que totalizan 812, transcurrieron en el Gran Santo Domingo (147), San Juan de la Maguana (93), La Vega (87) y Pedernales (66).

Le siguieron Independencia (60), Elías Piña (56), Dajabón (51) y Santiago de los Caballeros (49).

Otros 271 fueron arrestados con el apoyo de los miembros del Ejército (183), Policía Nacional (65) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (23).

Los operativos realizados en la capital se realizaron en sectores como Manoguayabo, Villa Faro y Villa Mella.

En las demarcaciones fronterizas, las acciones se concentraron en los municipios cabeceras y sectores de las provincias Dajabón, Barahona, Jimaní y Pedernales.

También hubo operaciones en la Zona Este, de acuerdo con la DGM.

agl /of-am