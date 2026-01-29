Migración dice detuvo a 2,247 indocumentados en 24 horas

Las detenciones se produjeron en las provincias La Vega, Duarte, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y Samaná, así como en Santo Domingo, San Cristóbal y Monte Plata, dijo la institución en una nota.

Migración dijo que parte de los apresamientos los realizaron efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, además del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).

Del total de 2,247 extranjeros indocumentados detenidos, unos 1,362 fueron deportados hacia su país de origen, en su mayoría nacionales haitianos conducidos a los puestos fronterizos por Dajabón (601), Elías Piña (455), Jimaní (221) y Pedernales (34), «cumpliendo con los protocolos establecidos y en estricto respeto a los derechos humanos», añadió la nota.