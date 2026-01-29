Migración dice detuvo a 2,247 indocumentados en 24 horas
Santo Domingo, 29 ene (EFE).- La Dirección General de Migración (DGM) reportó este jueves que detuvo a 2,247 personas indocumentadas como resultado de los operativos de interdicción migratoria que ejecutó en las últimas 24 horas.
Las detenciones se produjeron en las provincias La Vega, Duarte, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y Samaná, así como en Santo Domingo, San Cristóbal y Monte Plata, dijo la institución en una nota.
Migración dijo que parte de los apresamientos los realizaron efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, además del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).
Del total de 2,247 extranjeros indocumentados detenidos, unos 1,362 fueron deportados hacia su país de origen, en su mayoría nacionales haitianos conducidos a los puestos fronterizos por Dajabón (601), Elías Piña (455), Jimaní (221) y Pedernales (34), «cumpliendo con los protocolos establecidos y en estricto respeto a los derechos humanos», añadió la nota.
Esta noticia se hace para coger de pndj a los incautos, ya que la R.D. está llena de haitianos.
Tenemos Haití completo en RD
SINO SE SOMETEN LEYES MAS DRASTICAS CONTRA LOS HAITIANOS QUE DESPUÉS DE HABER SIDO DEPORTADOS RETORNAN VOLVERÁN, SI LOS LÍDERES POLÍTICOS DE LOS GRANDES PARTIDOS NO TIENEN PANTALONES QUE RENUNCIEN A LA DIRECCIÓN DE LOS MISMOS, TENIENDO REPRESENTACIÓN EN EL CONGRESO Y NO SOMETEN VARIOS PROYECTOS DE LEY QUE ENDUREZCAN LAS PENAS DE CARCEL, SI LOS HAITIANOS NO ARREGLAN SU PAIS QUE LA ONU Y LA OEA EXPULSEN HAITÍ DE SUS INSTALACIONES..SIGUE..
SIN MALTRATO NI ABUSOS Y CON ASISTENCIA DE LAS POTENCIAS QUE TIENEN INCIDENCIA EN EL CARIBE Y LOS PAISES MAS GRANDES DE AMÉRICA QUE APORTEN DE 2 A 5 BARCOS PARA QUE LA MAYOR PARTE DE LA POBLACION HAITIANA SE REPARTA ENTRE PAISES QUE FUERON COLONIAS DE FRANCIA EN EL AFRICA SUBSAHARIANA, SENEGAL, COSTA DE MARFIL Y DEMAS Y NOS QUEDAMOS CON UNOS POCOS MILES Y TAL COMO HA DICHO LESALE QUE TODA LA ISLA SE LLAME SOLO REPÚBLICA DOMINICANA, QUE FRANCIA ENVIE AUNQUE SEA 10 BARCOS VIEJOS CON ALIMENTOS PARA LLEVARLOS.