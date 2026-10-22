Migración detiene a 1,371 extranjeros indocumentados

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PUERTO PLATA.– La región del Cibao concentró 645 de las 1,371 interdicciones de extranjeros en condición migratoria irregular registradas este martes a nivel nacional por la Dirección General de Migración (DGM), colocándose como la zona de mayor impacto durante los operativos realizados con el apoyo de las fuerzas de seguridad y defensa del Estado.

Esta cifra representó el 47 % del total nacional y se distribuyó entre las provincias de Dajabón (192), Espaillat (86), Valverde (79), Duarte (75), Santiago (75), La Vega (59), Montecristi (45), Samaná (27), Puerto Plata (24), María Trinidad Sánchez (22) y Santiago Rodríguez (11).

En la región Sur se concentró el 33.3 % de las interdicciones. En Pedernales fueron detenidos 91 extranjeros; en Independencia, 85; en Elías Piña, 185; en San Juan, 28; en Bahoruco, 22; en Peravia, 20; en San Cristóbal, 18; y en San José de Ocoa, 7.

La región Este reportó 270 interdicciones (19.7 %), con la provincia Santo Domingo a la cabeza, con 172, mientras que en La Altagracia fueron detenidos 48 extranjeros.

A las detenciones realizadas por agentes de la DGM durante los operativos en las calles se sumaron las aprehensiones efectuadas por el Ejército de la República Dominicana (ERD), con 326; la Policía Nacional, con 171; y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), con 79.

La DGM también reportó la deportación de 1,123 extranjeros a través de los pasos fronterizos de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.

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