Migración de RD deportó 1,096 extranjeros ilegales en un día

SANTO DOMINGO. – La Dirección General de Migración (DGM) de la República Dominicana deportó a 1,096 extranjeros en condición migratoria irregular el jueves 29 de enero.

Durante la misma jornada, unidades de la DGM, en coordinación con agentes de la Policía Nacional, efectivos del Ejército y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT), interceptaron a 859 ciudadanos sin documentos legales.

De acuerdo con el reporte oficial, la DGM retuvo a 579 personas, el Ejército a 199, el CESFRONT a 68 y la Policía Nacional a 13.

OPERATIVOS A NIVEL NACIONAL

En la macroregión Sureste, las acciones se concentraron principalmente en el Gran Santo Domingo, donde se realizaron 125 interdicciones en sectores como el Ensanche Luperón, Manoguayabo, María Auxiliadora, Polígono Central, Villa Agrícolas, entre otros.

En la macroregión Noroeste, el despliegue permitió ejecutar 200 operativos.

En la provincia de Dajabón fueron interceptadas 58 personas, mientras que en Mao y Santiago Rodríguez se reportaron 38 casos.

En Montecristi se registraron 36 intervenciones y en las provincias Espaillat y Hermanas Mirabal se contabilizaron 31.

Santiago de los Caballeros reportó 27 casos, Puerto Plata sumó siete y La Vega, tres.

En la macroregión Suroeste, Pedernales encabezó las acciones con 71 personas detenidas en su municipio cabecera.

En Independencia, específicamente en Jimaní, fueron interceptados 53 ciudadanos durante acciones realizadas en Guayabal y La Descubierta, mientras que en Barahona contabilizaron 50 en localidades como Santa Elena, Cachón y Batey Algodón.

Asimismo, 34 controles ocurrieron en Elías Piña (Comendador), 25 en Bahoruco y 21 en Azua (Los Pilones), incluyendo zonas de la provincia de San José de Ocoa.

