Miente, miente que algo quedará

Prefacio

Estoy muy seguro que los amables lectores que me honran con su atención, al leer el título de esta humilde opinión, les vendrá a la mente como el autor de la frase el nombre del padre de la Revolución rusa, Vladimir IIyic Ulyanov «Lenin». De la misma manera, otros habrán pensado en el alemán Paul Joseph Goebbels, quien fuera el ministro para la Ilustración Pública del Tercer Reich en el gobierno de Adolf Hitler Pölzl en la Alemania Nazi.

Pero, en honor a la verdad histórica, ninguno de los dos son los autores de la referida frase, aunque por mucho tiempo y de manera errónea se ha considerado así. Esta locución es tan vieja como la mentira misma y la génesis de ella se remonta al siglo I d.C. De acuerdo a lo manifestado por Lucio Mestrio Plutarco, historiador y filósofo moralista griego, el autor de la frase » Miente, miente que algo quedará», lo fue Medio de Larisa, quien había sido un consejero de Alejandro Magno.

De acuerdo a lo escrito por Plutarco en su libro «Obras morales y de costumbres», describió a Larisa como «un caudillo del coro de aduladores de Alejandro Magno en sus conquistas por Asia» – lo que en el argot popular dominicano se conoce como «un lambón»-. Y agregó Plutarco lo siguiente: «Ordenaba (Larisa) a sus secuaces que sembraran confiadamente la calumnia, que mordieran con ella, diciéndoles que cuando la gente hubiera curado su llaga, siempre quedará la cicatriz».

Ahora bien, lo que nunca se hubieran imaginado Plutarco ni el propio Larisa 19 siglos después de la incidencias de ambos en el marco de la historia, es que un oportunista dominicano, socialista a distancia, manipulador y terrorista de la palabra oral, escrita y un sofista contumaz, asumiera con total naturalidad y sin rubor alguno la conducta del adulador preferido de Alejandro Magno y que tanto irritó al biógrafo Plutarco.

Estoy seguro, que los amables lectores de este medio digital saben bien que me refiero al inefable Miguel Espaillat Grullón, quien semanalmente asume como articulista el papel execrable e indigno, de sabotear de manera constante la historia de los hechos pasados y manipular la del presente, con la ilusión quimera de abogar por establecer en las naciones regímenes de corte fascistas e implantar una ideología utópica, inoperante, criminal, abusiva y que le arrebata al hombre lo más importante de su existencia después de la salud: la libertad.

Es el mismo cobarde, cínico e hipócrita que no tuvo el menor rubor, ni un ápice de dignidad y decoro en jurar frente a la bandera de las barras y las estrellas, lealtad, compromisos, obediciencia y defender la nación que asumió motus proprio como la suya, para una vez haber obtenido los privilegios sociales, políticos y económicos que de ese proceder se derivan, atacarla sin piedad, esparciendo mentiras semanalmente a través de sus artículos kilométricos, cargados de falsedades, distorsiones y manipulación de los hechos, con la única finalidad de confundir a los lectores, ganar adeptos y causa común a su identificación política.

Obviamente, todas esas diabluras las realiza al saber que vive en una nación libre, democrática y que, por más traidora y arribista que sea su conducta, jamás lo harán prisionero, le levantarán falsos expedientes, lo perseguirán a él y su familia, ni le privarán de su libertad. Ni manipularán ni tratarán de doblegar sus preferencias políticas e ideológicas por el derecho a comer, al trabajo y al sosiego, algo que se estila en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte y la China Popular a manera de retaliación política y cuyas dictaduras él tanto defiende y aboga.

Es la razón por la que el pasado sábado 5-12-2020, salió como un león herido cuando publicó su artículo titulado: «Pelegrín Castillo se guaya contra Cuba, Venezuela y la Nicaragua» en ALMOMENTO.NET, en alusión a lo escrito por el Dr. Castillo Semán al salir este en defensa del artista cubano Denis Solís González, juzgado sumariamente por el régimen de La Habana y condenado a 8 meses de prisión por el solo hecho de disentir y decirlo en público, algo que es una sentencia de muerte física, moral y social en las dictaduras de corte socialistas y que tanto les encanta a Miguel Espaillat Grullón. Acosos que él no ha sufrido nunca durante sus cuatro décadas viviendo en las «fauces y entrañas del malvado imperio gringo» cuando vomita sus barrabasadas en contra de la patria de Thomas Jefferson Randolph.

Mentiras, retóricas y desaciertos

Cuando uno lee lo que escribe Miguel Espaillat, llega a la conclusión de que este farsante piensa que los lectores de este diario son analfabetos, ignaros y tienen cabeza para usar una gorra. No hay otra explicación ante los desaciertos que impunemente escribe este sofista sin el menor pudor y respeto hacia los demás. Es que estos comunistas (a Narciso no le gusta ya que lo llamen así sino «socialista») piensan que están mentalmente por encima de los demás y que las retóricas desfasadas de los 60 y 70 tienen cabida hoy en día en las mentes de las personas. Veamos algunos párrafos de estos dislates escritos por este socialista que vive «sacrificado y sufriendo las embestidas» del imperio en el Bronx.

a.-1 Espaillat sostiene que: «la lucha anticomunista de Pelegrín es la continuidad de lo que hizo Trujillo y los dictadores que azotaron a la América Latina». Falso: La lucha anticomunista en el mundo comenzó antes que Trujillo y otros dictadores, cuando las monarquías europeas se opusieron a las intenciones comunistas de gobernar el mundo desde 1917 hasta el presente y siendo los Estados Unidos su mayor abanderado y contenedor a partir de finalizada la Primera Guerra Mundial, al darse cuenta del peligro que dicha ideología política representaba. De ahí el odio en contra de esta nación de los líderes izquierdistas en el mundo y de tipos llenos de rencor como Miguel Espaillat hacia la Unión Americana, los gobiernos o personas que se identifican con esa nación.

b.-2 De manera sutil pero bien pueril, Espaillat deja ver que los Estados Unidos está haciendo uso del artista Denis Solís González para «hacer caer» el gobierno castrista y que lo hace, porque este gobierno se opone a que se «roben» sus recursos naturales. Pregunto, ¿qué recursos tiene Cuba que anhela el imperio, siendo una nación que se está cayendo a pedazos hace seis décadas? ¿ Necesita Estados Unidos, la mayor potencia militar y económica, valerse de un cantante y de un grupo de artistas para derrocar una tiranía como la de Cuba? Sr. Espaillat, por favor, sea más serio en sus escritos.

Lo que Ud. debe preocuparse por su admiración a la tiranía cubana es ¿porqué la prostitución juvenil campea en el malecón de La Habana con los turistas, como medio de subsistencia y poder comprar cosas esenciales? Le he dicho que se de una vuelta por La Habana, pero parece que Ud. se resiste a salir de la burbuja socialista en que vive en la Gran Manzana y verificar la utopía castrista que defiende sin conocimientos de causa.

c.-3 Aquí vuelve con las mentiras sobre Gene Sharp pero, esas ya las enfrenté en mi artículo publicado en este diario: https://almomento.net/los-sofismas-de-un-camaleon-oportunista/. La teoría de Sharp no se ha aplicado a gobiernos democráticos, sino en contra de dictaduras fascistas, comunistas y teocráticas.

10 Hace una excepción a favor de James Earl Carter Jr. «Jimmy», sin embargo, fue uno de los presidentes más inepto en cuestiones de geopolítica y complaciente con la izquierda mundial (Tratado Salt II) y de ahí que todos los comunistas lo admiran. Su fracaso con los rehenes en Irán dejó la impronta de un presidente incapaz y eso ocasionó su derrota electoral. Cuando los comunistas alaban a un líder o un intelectual estadounidense, hay razones de conveniencia para ello, como es el caso de Noam Chomsky y otros traidores.

d.-11 Aquí dice: «con esta doctrina de James Monroe se buscaba frenar el expansionismo y colonialismo europeo». Lo primero es que esa doctrina no es de James Monroe como erróneamente se le atribuye, su autor es John Quincy Adams. Su realidad quedó en eso: un enunciado teórico no en la praxis como Ud. pretende hacer ver. La historia y el status geografíco actual de muchas naciones así lo confirma: Groenlandia es de Dinamarca; Las Malvinas de Inglaterra; Bonaire, San Martín, Aruba y Curazao se rigen por la corona de Holanda; la Guyana francesa y la isla de Guadalupe son de Francia.

Al parecer, Espaillat se solaza y entra en éxtasis cuando habla de las ocupaciones militares de los Estados Unidos como potencia, pero, sufre de «amnesia política» al no recordar el Pacto de Varsovia de la extinta Unión Soviética con varias naciones de la Europa Oriental. Habla de Panamá, pero, no «recuerda» la Primavera de Praga, ni las intervenciones de Afganistán, Siria y Crimea por parte de Rusia. Calla la grosera intervención de Cuba en Angola a miles de kilómetros de La Habana. Vista la forma acomodaticia en que Espaillat cuenta la historia, llegamos a la conclusión de que su visión está fundamentada en la metáfora de la «Ley de Campoamor» que reza: «Y es que en el mundo traidor/ nada hay verdad ni mentira:/ todo es según el color/ del cristal conque se mira».

e.-12 al 23. En estos párrafos, Espaillat Grullón hace una serie de reseñas, teorías y expresiones grotescas propias de bestias con rostros humanos. No debemos olvidar que estos camajanes izquierdistas son expertos en tratar de afectar, insultar, denigrar y minar la moral de sus oponentes. Ello forma parte de la metodología marxista como herramienta política. Aquí entra la teoría de Larisa y que dio motivo a este artículo. Espaillat es un manipulador profesional de la palabra, un sofista convencido y un talibán de la verdad. Hace tiempo leí un artículo suyo en donde él daba como un hecho verídico, real y de la cual él se hace eco de una de las teoría de conspiración más inverosímil y antisemita que se creó: «Los protocolos de los sabios de Sión».

Fue un libelo anti judío publicado en el 1902 para justificar luego las acciones criminales de los pogromos que sufrieron en carne viva los judíos en la Rusia zarista. En el 1921 se descubrió que no fue más que un vulgar plagio tanto de obras de Monstequieu como de Maquiavelo para fomentar el odio hacia los hijos de David. Casi un siglo después y mostrando una miopía cultural inaceptable en un «intelectual y dialéctico» como él suele considerarse, Miguel Espaillat insistió en uno de sus artículos en eso. Me pregunto: ¿Se puede tener confianza en un manipulador de esa calaña?

f.- En los párrafos 26 y 27, Miguel Espaillat nos demuestra que es capaz de todo, hasta de tergiversar los hechos y lo dicho por una persona para adecuarlo a sus dezlenables propósitos políticos. Pone un enlace de Facebook de un tal Miguel Charún en donde sale la imagen y las palabras editadas del ex- embajador de EE.UU. en Venezuela, William Brownfield. Lo interesante de esto es que, el tal Charún en un chavista comunista que vive en la ciudad San Felipe en Venezuela y editó las declaraciones del diplomático para hacerlo ver como un personaje diabólico acometiendo las intrucciones de sugobierno en contra del pueblo venezolano, a sabiendas de que es contra la mafia chavista y consciente de los efectos colaterales que de ellos se derivan.

Leí y escuché las declaraciones y las mismas difieren en lo que hizo el tal Charún y lo que pretende hacer Espaillat. Todo fue sacado del cotexto original para dar esa impresión. Por esa razón, invito a los lectores a escuchar completo lo que dijo el diplomático cuando fue entrevistado: https://www.youtube.com/watch?v=IJBoe3AvSvc.

Ahora bien, lo que me irrita, lo que es indignante, es el puritanismo hipócrita, cínico y desvergonzado de los comunistas como Miguel Espaillat y otros. Todos sabemos de la admiración que él siente con las figuras de dos criminales y asesinos vulgares como lo fueron Fidel Castro Ruz y Ernesto Guevara de la Serna «El Che», a tal punto que una vez en un artículo, depués de haber hecho el falso juramento (mentiroso, oportunista, arribista) como «ciudadanos estadounidense» y obtener los beneficios que de ello se derivan, escribió un artículo-carta dirigido a Fidel Castro (de lo cual jamás Fidel se enteraría), comenzando el mismo con la genuflexión típica de un Guacanagarix llamándole: «Mi Comandante».

Todos sabemos de la epidermis sensible de los izquierdistas cuando se ataca en cualquier forma sus desastrosas gestiones de gobierno. Entonces, basado en ese falso puritanismo y sensibilidad política que ellos sienten y ante el dolor que experimentó Espaillat con las declaraciones de Brownfield (sacadas del contexto), le pregunto: ¿qué opinión le merece estas frases tan elocuentes del Che Guevara?:

a) «Si los misiles hubiesen permanecido en Cuba, los hubiésemos utilizados contra el mismo corazón de los Estados Unidos incluyendo a Nueva York. Nunca debemos establecer la coexistencia pacífica. En esta lucha a muerte entre dos sistemas tenemos que llegar a la victoria final. Debemos andar por el sendero de la liberación incluso si cuesta millones de víctimas atómicas» (Declaraciones dadas al periodista británico San Russell del diario Dayly Worker).

b) «!El odio es el elemento central en nuestra lucha! El odio tan violento que impulsa al ser humano más allá de sus limitaciones culturales, convirtiéndolo en una máquina de matar violenta y de sangre fría. Nuestros soldados tienen que ser así.» c) «Tengo que confesarte, papá, que en ese momento descubrí que realmente me gusta matar» (Carta dirigida a su padre en torno a los fusilamientos que él hacía en La Habana).

Si partimos de estas tres frases (de muchas más) que dijera El Che Guevara, y si tomamos la admiración que Miguel Espaillat siempre le ha profesado, nos preguntamos: ¿Por qué sentirse ofendido por lo dicho por Brownfield – sacado del contexto – si la comparamos por lo dicho por El Che? ¿Cinismo o descaro?

g.- 28-29 Aquí hace una apología a las supuestas «razones» del interés de los EE.UU por Venezuela. Sr. Espaillat, sus razonamientos no se adecúan a la realidad existente hoy en día, lucen desfasados, obsoletos y, me asombra que un «intelectual con tanta dialéctica» como usted, caiga en tanta miopía informativa. Lo voy actualizar para que cuando escriba, lo haga con propiedad.

Desde hace muchos meses los Estados Unidos pasó a ser el mayor productor mundial de petróleo, con una producción diaria de unos 19,51 millones bpd encabezando el ranking mundial entre los 10 principales. Todos los silos de almacenamientos están llenos y ya no hay espacio para guardar más. Su adorada Venezuela (esa que usted no se atreve a visitar) ya ni siquiera es mencionada. (Ver ranking): g.com/es/estrategias-de-trading/los-mayores-productores-de-petroleo-a-nivel-mundial-201006.

No trate de darle importancia política y económica a un cadáver como es Venezuela, cuya ruina se debe única y exclusivamente a una gestión corrupta, mafiosa y sin conocimientos del valor de su riqueza natural, la cual dilapidaron para ganar adhesiones políticas en la región y descuidaron las instalaciones petroleras porque lo suyo era saquear el Estado. Además, no diversificaron la economía y pusieron los huevos en una sola canasta. Hoy, tras 20 años de un despilfarro sin precedente y asentada en esos 300 mil millones de barriles que usted hace alarde, no les sirven porque las destartaladas instalaciones que tienen no pueden ya procesar nada.

Le recuerdo, que el crudo venezolano es uno de lo más pesado y su refinamiento se hacía en los Estados Unidos situación que ya no se da. Todo esto es por lo cual está mendigando combustible a Irán que, curiosamente, tienen sanciones de EE.UU. más fuertes que Venezuela y sin embargo sus instalaciones petroleras producen.

La dictadura chavista ha convertido la patria del Mariscal Antonio José de Sucre, en una enferma tísica y con escorbuto, que tiene bajo su cama una bacinilla de oro (el petróleo) para echar sus escupitajos. Esos «datos geopolíticos» que Ud. indicó en este párrafo, demuestran que con la realidad petrolera actual carecen de seriedad y no son más que un recuerdo de lo que era y ya no es.

Ya para finalizar, en su conclusión en la letra (G) Ud. afirma que en las protestas en Chile «500 personas quedaron tuertas». Falso, fueron 180 en total. Y en la letra (I) afirma que en Venezuela dizque quemaron a 36 personas chavistas. Falso, los datos obtenidos afirman que solo hubo un caso aislado y solo los medios izquierdistas en Venezuela y cubanos hicieron esa aseveración sin pruebas. Ese joven quemado se llamaba Orlando Figuera en la ciudad de Altamira y la historia es diferente. Los 35 restantes se lo inventó el conductor de autobús que es tan mentiroso como lo es usted. (Ver link):spaja.com/fact-checking/opositores-no-quemaron-a-chavistas-en-las-protestas-de-2017. En consecuencia con su artículo, le recuerdo el viejo dicho cubano que reza:

«Para hablar mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado».

