MIDEREC entrega utilería para tenis de mesa en AMAPROSAN

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC) entregó utilería deportiva para jugar tenis de mesa en la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (AMAPROSAN).

El director del MIDEREC, Tony Peña Rodríguez, manifestó que los lineamientos del presidente Luis Abinader incentiva el deporte.

“Sabemos que se le dará buen uso pues para nadie es un secreto que AMAPROSAN, vive siempre épocas constantes de organizaciones deportivas entre sus miles de socios y el tenis de mesa está como de las más solicitadas”, apuntó.

De su lado, Aniano Díaz, presidente del comité de tenis de mesa de AMAPROSAN, agradeció la distinción, prometiendo que se le dará buen uso en las facilidades para los socios de la entidad, las cuales son constantes.

of-am