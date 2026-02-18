MIAMI: Procesan dominicana por reingreso ilegal a EE.UU.

MIAMI.- Una dominicana figura entre un grupo acusado por un gran jurado federal en Miami de reingresar ilegalmente a Estados Unidos.

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones informó que Guillermina Carolina Pimentel Lara, de 30 años, llegó a tierra en el condado de Miami-Dade en enero de 2026, pese a haber sido deportada en 2023.

El cargo que enfrenta conlleva una pena máxima de dos años de prisión.

La acusación será procesada por la recién creada Sección de Control de Delitos Fronterizos e Inmigratorios (BICE), unidad establecida para fortalecer la seguridad fronteriza del sur de Florida y hacer cumplir la ley federal de inmigración.