MIAMI: Problemas cardíacos cobran vida de Johnny Sánchez

MIAMI.- Falleció aquí el miércoles ultimo de un infarto cardiaco el contador público autorizado de nacionalidad dominicana Johnny Sánchez.

Su deceso se produjo luego de haber estado interno en un centro de salud, donde se le practicó un cateterismo y le se le colocaron tres «stent» en las arterias coronarias, y ser despachado a su casa.

Sánchez residía en esta ciudad desde hace muchos años, donde se hizo sentir como interesado en los asuntos de la diáspora dominicana, acerca de la cual producía frecuentes escritos que publicaba en los medios de prensa digitales de Santo Domingo, uno de ellos ALMOMENTO.NET.

En los últimos años estuvo vinculado al Partido Revolucionario Moderno (PRM), del que era un simpatizante disgustado.

Antes de radicarse en Miami -donde en una época fue profesor- laboró mucho tiempo en la Dirección General de Impuesto sobre la Renta en la capital dominicana.

jpm-am