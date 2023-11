MIAMI: Francisca Lachapel responde a quienes critican el nombre de su bebé

MIAMI.- La presentadora dominicana Francisca, a quien vemos todos los días en Despierta América, nos ha acostumbrado a compartir con sus seguidores diversos detalles de sus embarazos, tal y como sucedió con el del pequeño Gennaro y ahora con el de Franco Raffaele, su bebé en camino, quien de unos meses para acá se ha convertido en su máxima adoración y en su todo.

Fiel a su estilo, aunque lo mantuvo en secreto por algunos meses, la esposa de Francesco Zampogna ya compartió con sus seguidores algunos detalles de su próximo bebé, pero hay algo que ha generado cierta controversia y son los nombres que ha elegido para sus pequeñitos, por lo que finalmente decidió dar la cara y así salió en defensa de sus dos principito.

Gennaro, su hijo mayor, nació en junio del 2022, mientras que el nuevo integrante se sumará a su familia en febrero del 2024, por lo que ella ya está más que lista para recibirlo en brazos y para darle todo ese amor que se merece.

La nacida en Azua no tiene ningún reparo en hacer frente a quienes la han criticado por su físico, pero tampoco lo tiene cuando se trata de encarar a quienes han osado agredir a sus hijos, tal y como sucedió con una de sus seguidoras, quien recientemente la cuestionó por el nombre que les ha puesto y su cuestionamiento no fue para nada de su agrado, pues le preguntaron que para cuándo le pondría un nombre dominicano a sus herederos.

“¿Un nombre con sabor a Dominicana? Mándame esa lista de nombres con sabor dominicano porque yo me llamo Francisca y soy dominicana; mi mamá se llama Divina y es dominicana; mi papá se llamaba Rafael y es dominicano y me encuentro el nombre de mi hijo como bastante simple, Franco Raffaele. Entonces ¿dónde está el fallo aquí? No comprendo, pero, tal vez, si me mandas la lista, se me aclara un poquito la mente con este tema de por qué no un nombre dominicano, no entiendo», se cuestionó molesta la ganadora de Nuestra Belleza Latina.

A pesar de que su sesión de preguntas y respuestas inició muy explosiva, no todos los comentarios que recibió fueron de hate, pues hubo varios fans que le hicieron saber lo felices que estaban por ella y por el nuevo paso que estaba por dar en su vida.

Le preguntaron sobre la llegada de su segundo hijito y ella respondió con gran brillo en los ojos. “Franco nace en febrero, Dios mediante. En febrero voy a ver la carita de mi bebeshote precioso y nada. Ahí lo tienen, febrero”, respondió la caribeña ante la pregunta de sus fans.

A pesar de que en días pasados ya dejó entrever que se mudará de casa con motivo de lo rápido y mucho que ha crecido su familia, Francisca detalló que, por el momento, Gennaro y el bebé en camino dormirán en el mismo espacio.

“Gennaro va a compartir su habitación con su hermanito, Franco. Van a dormir juntos, van a estar juntos hasta que la vida los separe, cuando se vayan a la universidad. Bueno, no sé si hasta ese punto, pero ahora, chiquiticos sí, van a dormir juntos, van a compartir habitación”.

“Vamos por el sexto mes. Está creciendo, moviéndose mucho el baby. Sexto mes, sexto meses. Seis meses, me faltan tres”, respondió Francisca a una pregunta que le hicieron sobre su embarazo.

