MEXICO: Sheinbaum resalta «el único que manda es el pueblo»

MEXICO 15 Ago.- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha resaltado este viernes que en el país latinoamericano «el único que manda es el pueblo» tras las recientes palabras de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que tanto México como Canadá hacen lo que su administración les manda hacer en materia de seguridad fronteriza.

«Lo he dicho varias veces. El presidente Trump tiene una forma de hablar, pero como lo dije ayer, el único que manda en México es el pueblo. Así de sencillo y así de importante», ha valorado la mandataria mexicana durante una rueda de prensa.

Sheinbaum ha confirmado también que Washington tiene desplegados varios buques en aguas internacionales entre entre Centroamérica y Sudamérica. «Nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos. No solamente en el caso de México, sino en el caso de todos los países de América Latina y el Caribe», ha dicho.

Esto se produce después de que el magnate republicano asegurase en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval que México hace lo que le dice Estados Unidos, al igual que Canadá. «Tenemos la frontera norte y la frontera sur: ambas eran horribles, pero ahora algunas personas dicen que (se ha hecho) un milagro», indicó.

