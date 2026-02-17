México envía a Cuba más ayuda humanitaria; pero sin petróleo

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Ciudad de México (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su Gobierno enviará a Cuba un nuevo paquete de ayuda humanitaria que incluirá alimentación y «otras solicitudes» de las autoridades de la isla, a la vez que reafirmó que «por lo pronto» no habrá suministro de petróleo ante el bloqueo energético de Estados Unidos.

«Sí, vamos a seguir enviando ayuda humanitaria de alimentación y algunas otras solicitudes que nos ha hecho el Gobierno cubano que necesita a su pueblo», afirmó la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

No obstante, Sheinbaum reiteró que esos envíos no incluirán combustibles, aunque dijo que «tiene que quedar muy claro» que México no está de acuerdo con la imposición estadounidense de aranceles a los países que venden petróleo a Cuba.

REITERA SU DESACUERDO CON EL BLOQUEO

«Protegemos al pueblo de México y a nuestro país, manifestamos que no estamos de acuerdo y seguimos ayudando de diferentes formas al pueblo cubano», añadió.

Sheinbaum no aclaró cuándo se producirá este nuevo envío de ayuda, el segundo que realizará México ante el recrudecimiento de la situación humanitaria de Cuba por el anuncio de sanciones de Estados Unidos a los países que suministren petróleo a la isla.

La mandataria mexicana volvió a defender la «autodeterminación de los pueblos» al afirmar que debe ser la propia población de la isla caribeña la que decida «cómo se gobierna», sin «intromisión» e «injerencia de nadie más».

OTROS CARGAMENTOS ENVIADOS ANTERIOR SEMANA

La pasada semana llegaron a La Habana dos buques mexicanos cargados de más de 814 toneladas de víveres y otros bienes en forma de ayuda humanitaria.

México ha mostrado su disposición a ejercer como mediador entre Cuba y Estados Unidos, así como a facilitar un puente aéreo hacia la isla, en el marco del apoyo humanitario al país caribeño ante sus dificultades energéticas y logísticas.

an/am