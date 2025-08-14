MEXICO: Detenido el exdirector de Pemex acusado de soborno

Carlos Alberto Treviño

MEXICO 14 Ago.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado este jueves la detención en Estados Unidos del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Carlos Alberto Treviño, acusado por soborno en el marco de la investigación por el caso Odebrecht.

«El día de ayer se detuvo a un exdirector de Pemex, que era parte de las alertas que existían. Lo van a deportar y ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción», ha informado en una rueda de prensa en la que ha detallado que sobre Treviño pesaba una solicitud de extradición emitida hace cinco años.

La acusación en su contra deriva de las declaraciones de su predecesor en la institución, Emilio Lozoya, quien aseguró que Treviño recibió cerca de cuatro millones de pesos en sobornos a cambio de otorgar un contrato al esquema de Odebrecht para operar una planta de polietileno, según el diario ‘El Universal’.

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la Interpol emitir una ‘alerta roja’ contra Treviño, exdirector general de Pemex durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, después de que no se presentara a una audiencia a la que fue citado tras ser señalado por lavado de dinero y asociación delictuosa.

Lozoya fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, aunque extraditado a México cinco meses después tras ser acusado de asociación para delinquir, blanqueo de capitales y cohecho en el marco del caso Odebrecht y de la empresa de fertilizantes Agronitrogenados.

