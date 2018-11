MEXICO: Andrés López Obrador mostrará que es un político diferente

El académico Sergio Aguayo dijo hoy a Efe que la investidura de López Obrador “será una modificación de raíz a los rituales a los que nos tenían acostumbrados los presidentes mexicanos en su toma de posesión”.

Con un programa que abarca 12 horas de actividades, Aguayo dijo que el político, de 65 años, ya ha dado varias señales de que quiere ser diferente “y lo quiere ratificar el día se su toma de posesión de diferentes maneras”.

Como ejemplo, puso la desaparición del Estado Mayor Presidencial, guardia que se encargaba de la seguridad del presidente, y de la decisión de utilizar aviones comerciales en lugar del avión presidencial.

El analista dijo que López Obrador “no puede apartarse del protocolo que se cumple la mañana de ese día” ya que es lo que establece la ley y la tradición con todos los partidos políticos dando su mensaje.

Los actos programados durante la jornada se iniciarán a las 9 am (10 am EST) cuando comience la apertura de la sesión en la Cámara de Diputados de México, en el Palacio Legislativo, donde intervendrán los distintos grupos parlamentarios.

A las 10.30 am (11.30 am EST) López Obrador saldrá de su domicilio particular en Tlalpan, sur de la Ciudad de México, con destino a la Cámara de Diputados.

Media hora más tarde arrancará la ceremonia de transmisión de poderes, en la que el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, entregará la banda presidencial al presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, y éste la entregará a López Obrador, quien jurará el cargo.

A continuación, el nuevo presidente ofrecerá un discurso a la nación de una hora que finalizará con el himno mexicano.

A inicios de noviembre, Muñoz Ledo señaló que la toma de posesión de López Obrador sería un acto de “relevancia histórica” por el valor democrático que tiene para México.

Para Muñoz Ledo, uno de los hombres más cercanos al líder izquierdista, “el protocolo de la toma de protesta importa pero no es lo esencial, (lo importante) es que será un acto democrático, de relevancia histórica; esto no ha ocurrido en México en muchos años”, dijo a Efe en entrevista.

“El protocolo será el de anteriores ocasiones ya que no hay mayor cosa que modificar, pero lo importante es que no habrá gente armada dentro de la Cámara, ni militares, ni Estado Mayor, ni policías”, explicó.

En tanto, a la 1 pm (2 pm EST), López Obrador se trasladará desde la Cámara de Diputados hasta el Palacio Nacional, situado en la céntrica plaza del Zócalo.

En ese lugar, ofrecerá a las 1.30 pm (2.30 pm EST) una recepción privada a jefes de Estado y de Gobierno donde estarán, entre otros, el Rey Felipe VI de España; el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entre otros.

Posteriormente, a las 4 pm (5 pm EST) comenzará una fiesta popular con eventos culturales en el Zócalo para celebrar la investidura de López Obrador.

Una hora más tarde el nuevo presidente dará un discurso desde el balcón del Palacio Nacional dirigido a la multitud congregada en el Zócalo.

Uno de los cambios principales se dará con la entrega, por primera vez, del bastón de mando por parte de los representantes de los pueblos indígenas de México a un mandatario.

Este acto tendrá lugar en el Zócalo sobre las 6 pm hora local (7 pm EST).

Posteriormente, López Obrador se trasladará a su domicilio y el festival será clausurado a las 9 pm (10 pm EST).

