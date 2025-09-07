MÉXICO: Amplia investigación por tráfico ilegal combustibles

CIUDAD MÉXICO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) – La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC) anunció la detención de ejecutivos de empresas y funcionarios públicos en una operación contra el tráfico ilegal de hidrocarburos.

La medida se produce tras la incautación de un buque con diez millones de litros de diésel a finales de marzo que supuestamente pertenecía a una organización criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos en el país.

Tras realizar pesquisas, la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y SSPC han detenido a múltiples personas implicadas en la trama ilegal, sin que hayan trascendido todavía sus identidades.

«Cabe destacar que estas acciones fueron realizadas en concordancia con los principios que caracterizan a la presente administración federal en el combate a la corrupción y a la impunidad», ha indicado la Secretaría en un comunicado.

Los detenidos han sido puestos a disposición de las autoridades.El ministro de Seguridad de México, Omar García Harfuch, ha afirmado que la investigación «sigue en curso» y que esperan «detener a todos los involucrados en este delito».

En el barco –registrado por las autoridades policiales mientras se encontraba en el puerto Tampico– había, además de la carga de combustible, 192 contenedores con mercancías, 29 camiones con remolques, tres camionetas tipo pick-up, ordenadores y armamento. Dentro fueron halladas dos armas cortas con cargadores abastecidos, 84 cartuchos de diferentes calibres y documentación diversa.

(Con información de Europa Press)