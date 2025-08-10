México no aceptará tropas de Estados Unidos en su territorio
MEXICO 9 Ago.- El Ministerio de Exteriores de México ha aclarado este sábado que el país latinoamericano no aceptará fuerzas militares de Estados Unidos en su territorio, tras la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que autoriza el uso de la fuerza militar sobre los carteles del narcotráfico.
«México y Estados Unidos coincidimos en que la colaboración entre nuestros países se da con respeto irrestricto a nuestras soberanías», ha señalado en un comunicado en el que agrega que la cooperación bilateral se basa «en los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida, igualdad soberana, respeto a la integridad territorial y cooperación sin subordinación».
Asimismo, ha indicado que el país latinoamericano ya tiene una estrategia de seguridad nacional «para construir la paz con justicia a partir de la atención a las causas estructurales que propician la violencia y avanzar en que haya cero impunidad».
DESCARTA INTERÉS DE INVASIÓN
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha descartado en una rueda de prensa que Washington tenga intención alguna de perpetrar una «invasión» sobre el país y ha aclarado que la orden solo se aplica «en el interior de Estados Unidos».
El Gobierno estadounidense ha endurecido desde el retorno de Trump en enero a la Casa Blanca las medidas sobre los cárteles a golpe de sanciones directas y de amenazas sobre países como México a los que ha llegado a acusar de no hacer lo suficiente para contener el tráfico de migrantes y de sustancias ilegales como el fentanilo.
of-am
Pero no pueden con los carteles y van a poder con artillería pesada de Estados Unidos
MEJICO NO PUEDE CON SUS CARTELES PARA ESTAR TOMANDO INICIATIVA, SOLO
HAY QUE VER LOS TÚNELES CONSTRUIDOS POR EL NARCO EN LAS NARICES DE TODO
EL GOBIERNO MEJICANO AL IGUAL QUE LA DESTRUCCION DE LOS LABORATORIOS DE ELABORACION DEL FENTALINO HABRIA QUE VER EL NIVEL DE RELACION DE MEJICO CON CHINA PARA ENVENENAR LA JUVENTUD ESTADO UNIDENSE
Una pregunta tonta porque sera que la presidenta de mexico defiende rantos a los carteles
Será LO MISMO como los yanquis ‘defienden tantos a sus drogadictos consumidores de drogas’ Sabe usted cuantos dineros mueven los 50-70 millones de adictos en el mercado yanqui. Si se acaba ese negocio, cuántos jueces, fiscales, empleados de la justicia, abogados y ayudantes, policías, militares, carceleros y sus empleados para cuidar a los convictos de drogas, doctores y enfermeras que tratan a los adictos, empleados de laboratorios de medicinas para tratar a esos adictos, los bancos y banqueros yanquis lavando dinero, los que fabrican las armas tanto para las autoridades como para los delincuentes, y otros negociantes auxiliares de ese… Leer mas »
Una presidente, con corte izquierdista, tiene un tremendo dominio sobre el lenguaje diplomático. No se exaspera, no se disloca en el uso de un lengusje destemplado, como acostumbran otros regímenes con el esclavismo, como norma. Ella, como presidente, para mí, se sabe manejar a cabalidad. Es más, tiene mejor manejo que López Obrador o AMLO…!.-
ELLA FUE UNA ALUMNA BIE SUMISA;DICIPLINADA Y SEGUIDORA DE LA AGENDA COMUNISTA DE FIDEL CASTRO.
Una locaria.
Los dotes que tiene, aún de donde vengan, hay que reconocerlos. No se puede ser, aún con ideales que chocan, mezquino.-
Clau, cara de palo, convertirá a Mejico en otra Venezuela.
No lo creo, Colibrí. Hay diferentes países, en latinoamérica, que hoy tienen presidentes con cortes izquierdistas que no, su gente, le aceptarían la esclavitud. Ellos: México, Colombia, Brasil, Chile, etc.-